Eintracht Northeim hat hohe Ziele

Northeim – In eine lange Vorbereitungszeit sind die Landesliga-Fußballerinnen des FC Eintracht Northeim gestartet. Bereits in der vergangenen Woche bat Trainer Florian Becker seine Kickerinnen zum ersten Mal in diesem Jahr ins Gustav-Wegner-Stadion.

Bis zum ersten Pflichtspiel am 24. März gegen Peine ist zwar noch reichlich Zeit, dennoch will man bereits jetzt beginnen, die Grundlagen für eine starke zweite Saisonhälfte zu legen. „Wir haben uns viel vorgenommen und die lange Pause genutzt, um diverse kleinere Verletzungen auszukurieren. Wir wollen den zweiten Platz in der Landesliga verteidigen und auch im Pokal ins Finale“, unterstreicht Becker die Ambitionen.

In der Punktrunde scheint der Titel nach elf Siegen aus elf Spielen an STV Holzland bereits vergeben zu sein. Erster Verfolger sind aktuell die Eintracht-Frauen mit einem mehr absolvierten Spiel und 25 Zählern. Um den Vizetitel spielen außerdem noch Fallersleben (25 aus elf Partien) und Wendessen (21 aus ebenfalls elf Begegnungen) mit. Im Pokal stehen die Northeimerinnen nach Siegen gegen Gleichen/Groß Schneen (2:0) und Moringen (5:0) in der dritten Runde.

In den nächsten Wochen stehen für die Eintracht fünf Testspiele und ein Blitzturnier im Kalender. Neben dem Regionalligisten Jahn Calden gastieren unter anderem Hannover 96 II, die U17 des KSV Hessen Kassel und Eintracht Hannover am Rhumekanal. Vom 15. bis zum 17. Februar fährt die Truppe zudem in ein Trainingslager in den Harz, in dem es laut Trainer Becker allerdings mehr um alternativen Sport und Teambuilding als um das runde Leder geht.

Auch personell hat sich in der Mannschaft in der Winterpause etwas getan. Mit Joana Volkmann hat eine Spielerin den Verein verlassen. Dagegen kehrte Sherin Kirchhoff nach einem halben Jahr beim ESV RW Göttingen zurück. Becker kann also weiter auf einen starken 25er Kader zurückgreifen. Gute Voraussetzungen.