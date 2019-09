Eintracht Northeim holt bei der Oberliga-Premiere einen Punkt

Northeim – Eine durchaus gelungene Premiere haben die Fußballerinnen des FC Eintracht Northeim gefeiert. Im ersten Oberligaspiel der Vereinsgeschichte gab es am Sonntag ein 1:1 im Derby gegen ESV RW Göttingen. Im Nachbarduell in der Bezirksliga zwischen Moringen und Gladebeck fielen keine Tore.

Oberliga

Eintracht Northeim I - ESV RW Göttingen 1:1 (0:1). Die ersten Chancen gehörten Northeim, doch der Gast ging früh in Führung. Kurz vor dem Ausgleich nach etwas mehr als einer Stunde durch Sina Ruez hatte die Eintracht dann Glück, als die Göttingerinnen nur das Aluminium trafen. Im Endspurt wirkte die Heimelf etwas engagierter, es blieb jedoch beim letztlich gerechten Remis.

Das sah auch Trainer Florian Becker so. „Das war ein gutes Fußballspiel mit Tempo und Intensität - von beiden Teams. Über 90 Minuten geht das Ergebnis auf jeden Fall in Ordnung. Göttingen hatte in der ersten Halbzeit Vorteile, wir dafür in der zweiten. Wir mussten unsere Nervosität erstmal ablegen. Das hat man gemerkt. Ich bin sehr zufrieden. Auf dieser Leistung kann man definitiv aufbauen.“ - Tore: 0:1 Müller (10.), 1:1 Ruez (66.).

Eintracht: Diedrich - Riedel, Fechner, Much (62. Stahl), Biener (46. Wrisberg), Probst (59. Begau), Bockhorst, Kirchhoff, Ruez, Fischer, Radtke

Bezirksliga

SV Moringen - TSV Gladebeck 0:0. Das Ergebnis war leistungsgerecht. Beide Abwehrreihen ließen fast nichts zu. Jede Mannschaft hatte eine gute Chance pro Halbzeit, aber die Torfrauen waren stets zur Stelle. Man merkte, dass auf beiden Seiten zahlreiche Stammkräfte fehlten.

Die Partie des FC Eintracht Northeim II beim VfV Oberode wurde verlegt.