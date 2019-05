Eintracht Northeim rüstet für die Oberliga auf

Northeim – Frauenfußball-Landesligist FC Eintracht Northeim rüstet für die kommende Saison auf. Dann soll es Oberliga-Fußball im Gustav-Wegner-Stadion geben, nur noch ein Sieg fehlt dazu. Nun hat Trainer Florian Becker die ersten beiden Neuzugänge präsentiert. Mit Ann-Kathrin Probst und Isabell Fischer kommen zwei Spielerinnen von Sparta Göttingen an die Rhume.

„Mit beiden waren wir uns schnell einig. Ich bin froh, dass wir den weiteren sportlichen Weg gemeinsam gehen“, berichtet der Coach. „Die beiden passen perfekt zu uns und waren sportlich und menschlich absolute Wunschkandidaten.“

Sonntag (11 Uhr) will die Eintracht Nägel mit Köpfen machen. Bei Sparta Göttingen II soll im vorletzten Spiel der Saison mit einem Sieg der Aufstieg in die Oberliga als Nachrücker für Meister Holzland eingetütet werden. Das sollte durchaus gelingen können beim Tabellenachten.

Die Eintracht fährt schließlich mit fünf Siegen in Serie und einer starken Moral an den Greitweg, wo die Spartaner in der Rückserie allerdings noch ungeschlagen sind. „Wir haben die Chance, den Aufstieg perfekt zu machen. Das ist Motivation genug“, sagt Becker, der vor dem Gastgeber warnt. „In Topbesetzung erwartet uns ein Gegner mit teils sehr erfahrenen Spielerinnen.“

Der Northeimer Kader ist komplett. Erstmals wieder an Bord wird am Sonntag auch Rückkehrerin Sherin Kirchhoff sein.