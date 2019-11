Eintracht Northeim scheitert im Pokal-Viertelfinale an Burg Gretesch

Northeim – Die Fußballerinnen des FC Eintracht Northeim haben die Sensation verpasst. Sie verloren am Sonntag im heimischen Gustav-Wegner-Stadion gegen den Regionalligisten TSG 07 Burg Gretesch mit 0:3 (0:3) und verpassten damit den Einzug ins Halbfinale des Niedersachsenpokals.

Eintracht Northeim I - TSG Burg Gretesch 0:3 (0:3).

Der Favorit machte seine Ambitionen schnell deutlich und untermauerte eindrucksvoll, dass er beim klassentieferen Oberligisten in Südniedersachsen keine böse Überraschung erleben wollte. Bereits bis zur Pause waren die Zeichen beim Stande von 3:0 deutlich auf Auswärtssieg gestellt.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeberinnen mit dem Mute der Verzweiflung aus der Kabine und suchten ihr Heil in der Offensive. In der Folge erspielten sich die Kickerinnen von Trainer Florian Becker auch durchaus Chancen, die gute Gretesch-Keeperin Sabrina Martin konnten sie aber nicht bezwingen. So blieb es beim verdienten Erfolg des Favoriten. - Tore: 0:1 L. Gosewinkel (22.), 0:2 M. Gosewinkel (36.), 0:3 Drews (37.).

Für die Eintracht folgt nun ein spielfreies Oberliga-Wochenende, ehe es planmäßig am 8. Dezember nochmal zum HSC nach Hannover gehen soll.

Eintracht: Triller - Riedel, Fechner, Ahrens (60. Dankert), Hesse (60. Brühler), Stahl (35. Probst), Kahle, Wrisberg (80. Koschnitzke), Ruez, Fischer, Radtke