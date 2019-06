Finale beim KSN-Kreispokal: Wer jubelt am Freitagabend in Bühle? 

Beste Laune hatten vor einem Jahr die Einbeckerinnen, nachdem sie im Finale in Edesheim mit 3:2 gegen Bad Gandersheim gewonnen hatten. Freitagabend wird in Bühle der Nachfolge-Pokalsieger gesucht.

Northeim. Von noch sechs am KSN-Kreispokal der Fußballerinnen teilnehmenden Mannschaften haben sich die FSG Weser/Verna und die SG Denkershausen/Lagershausen für das Finale qualifiziert.

Im Punktspielbetrieb der Kreisliga wurde Weser/Verna als Vierter bester Kreisvertreter. Drei Plätze dahinter folgt Denkershausen. Beim direkten Vergleich in Bodenfelde siegten die Gastgeberinnen mit 2:1, im Rückspiel gab es ein 1:1. Ein klarer Favorit zeichnet sich damit nicht ab.

Als die Denkershäuserinnen am 16. Juni 2007 in Markoldendorf nach dem 4:0 gegen den SC Bodenfelde (heute Weser/Verna) über den damals zum ersten Mal ausgespielten Pokal jubeln durften, stand mit Janina Remy (heute Henze) eine Spielerin im siegreichen Team, die noch heute an Bord ist. Bei den unterlegenen Bodenfelderinnen war damals Ramona Rolf dabei, die mit acht Treffern in dieser Serie die erfolgreichste Torschützin der FSG ist.

Titelverteidiger ist die SVG Einbeck, die vor einem Jahr Bad Gandersheim mit 3:2 besiegte. Beide Klubs meldeten ihre Mannschaften danach vom Spielbetrieb ab. osx