Sieben Neue für Eintracht Northeim

Northeim. Personell mächtig aufgerüstet hat Frauenfußball-Landesligist FC Eintracht Northeim. Zum Trainingsauftakt am 10. Juli wird Trainer Florian Becker gleich sieben Neuzugänge begrüßen.

Mit Lea Tiedtke holt die Eintracht eine Spielerin mit höherklassiger Erfahrung an die Rhume, die es beruflich in die Region verschlagen hat. Bevor sie im vergangenen Sommer zur TSG Ahlten wechselte, kickte sie für Henstedt-Ulzburg in der 2. Bundesliga. Becker: „Lea trainiert schon seit der Winterpause bei uns und hat weiter in Ahlten gespielt. Natürlich freue ich mich, dass sie sich nun dafür entschieden hat, unser Trikot zu tragen. Ihre Stärke vor dem Tor hat mich beeindruckt.“

Aus der eigenen männlichen Jugend kommt Jule Ahrens in den Kader der 1. Frauen. Sie durchlief alle Jungenteams bei der Eintracht und ist folglich ein waschechtes Eigengewächs. Ahrens wird parallel zum Frauenspielbetrieb auch weiter in der U16 im Jungenbereich spielen.

Gleich fünf Spielerinnen wechseln vom Double-Sieger SVG Einbeck, der in der neuen Serie kein Team mehr meldet: Malin Böttcher, Nike Dankert, Celina Haupt, Jona Goebel und Sandra Much. Aufgeteilt sind die Mädels auf nahezu alle Spielbereiche. „Ihre Anlage macht unser Spiel noch facettenreicher“, sagt Becker.

Kurz nach dem ersten Aufgalopp am 10. Juli fährt die Mannschaft in ein dreitägiges Trainingslager. Am 21. Juli folgen Spiele beim SV Breitenberg sowie am 22. Juli bei der Sportwoche in Moringen. Ein Blitzturnier am 28. Juli in Northeim ist dann der letzte Test vor der ersten Pokalrunde am 4. August.