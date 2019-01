Kann Eintracht Northeim seinen Titel verteidigen?

Titelverteidiger und Favorit: Vor einem Jahr gewann Northeim I in Einbeck. Auch nun dürfte der Sieg nur über den Landesligist en vergeben werden. A

Northeim – Um den Titel des Hallenmeisters 2019 der heimischen Fußballerinnen geht es Sonntag ab 11 Uhr in der Einbecker Stadionsporthalle. Bei der nach Futsalregeln ausgetragenen Meisterschaft sind elf Mannschaften am Start.

Ranghöchstes Team ist Landesligist und Titelverteidiger FC Eintracht Northeim I. Die Northeimerinnen besiegten vor einem Jahr im Finale die mittlerweile nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmende SVG Einbeck mit 2:1 und gehen erneut als hoher Favorit in das Turnier. In der Auftaktpartie kommt es ab 11 Uhr zum vereinsinternen Northeimer Duell gegen die 2. Mannschaft aus der Bezirksliga. Der MTV Markoldendorf, der TSV Dassensen, die SG Harzhorn und der VfB Uslar komplettieren diese Gruppe.

Fünf Teams umfasst Gruppe B, in der der TSV Gladebeck mit zwei Abordnungen dabei ist. Der SV Moringen, Sieger der Jahre 2014, 2016 und 2017, die SG Denkershausen/L. und die FSG Weser/Verna sind die anderen Mitstreiter. Zunächst treffen die Gladebecker Teams aufeinander. Gegen 15.30 Uhr soll zwischen Gladebeck II und Denkershausen das letzte Gruppenspiel angepfiffen werden.

Ab 15.45 Uhr folgt unter den Drittplatzierten der Gruppen das Spiel um Platz fünf. Die Zweitplatzierten treffen im kleinen Finale (ab 16 Uhr) aufeinander, die Gruppensieger ermitteln ab 16.15 Uhr im Endspiel den Gewinner des Hallenmasters.

Wie immer zeichnet Spielleiter Uwe Körber die erfolgreichste Torschützin, die beste Torhüterin, die beste U17- und auch die beste Ü30-Akteurin mit Sonderpreisen aus. osx