Kein Sieger im Derby zwischen Gladebeck und Moringen

Eintracht Northeim I schießt Fallersleben aus dem Stadion

Intensives Duell: Hier grätscht die Moringerin Lara Sophie Salzmann den Ball vor den Füßen der Gladebeckerin Aileen Meyer weg.

Die Landesliga-Fußballerinnen des FC Eintracht Northeim haben am Sonntag ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Sie besiegten den zuvor zweitplatzierten Gast aus Fallersleben mit 5:0. Das Derby in der Bezirksliga in Gladebeck blieb ohne Sieger. Northeim II verlor gegen Tabellenführer Breitenberg.