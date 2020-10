SV Moringen gewinnt 2:0 beim SV Breitenberg

Frauenfußball: Eintracht Northeim II kassiert 1:4-Heimniederlage

Eine Niederlage kassierte Eintracht Northeim II mit Celina Haupt (links) und Lea Tiedtke.

Northeim – Die Fußballerinnen des SV Moringen bleiben in der Bezirksliga in der Erfolgsspur. Am Samstag gab es mit dem 2:0 in Breitenberg den vierten Sieg im fünften Saisonspiel. Der TSV Gladebeck verlor dagegen zuhause 1:2 gegen MF Göttingen II. In der Landesliga unterlag Northeim II mit 1:4.