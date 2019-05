Moringen dominiert das Derby gegen Gladebeck und siegt 3:1

Den nächsten Schritt zur Vizemeisterschaft haben die Landesliga-Fußballerinnen des FC Eintracht Northeim gemacht. Das Duell in Fallersleben war allerdings nichts für schwache Nerven. In der Bezirksliga setzte sich Moringen im Derby durch.

Landesliga

VfB Fallersleben - Eintracht Northeim I 2:4 (1:1). Einem verschossenen Elfmeter in der ersten Minuten (Ruez an den Pfosten) folgte zwar die verdiente Führung durch Bockhorst, doch Fallersleben drehte die Partie und führte bis in die Schlussphase. Als dann der Ausgleich gelang, platzte der Knoten und die Gäste legten noch zwei Buden nach. Trainer Florian Becker: „Wir haben es nicht geschafft, unsere Überlegenheit in Tore umzuwandeln. Doch am Ende hat das Team ein weiteres Mal Moral bewiesen. Nun wollen wir nächsten Sonntag die Vizemeisterschaft und den Aufstieg perfekt machen.“ - Tore: 0:1 Bockhorst (21.), 1:1/2:1 Grendel (32./48.), 2:2/2:3 Ruez (84./90.+5), 2:4 Tiedtke (90.+7).

Eintracht: Diedrich - Fechner, Biener, Bockhorst, Begau (46. Klein), Much (83. Böttcher), Brühler (72. Wrisberg), Dankert, Kahle, Ruez, Tiedtke

Bezirksliga

SV Moringen - TSV Gladebeck 3:1 (2:1). „Moringen hätte viel deutlicher siegen müssen. Wir hatten leider nicht die richtige Einstellung. Gerade Hermann und Apel waren nicht zu halten“, sagte TSV-Trainer Sascha Lange. - Tore: 1:0 Apel (3.), 1:1 Gießler (23.), 2:1 Hermann (33.), 3:1 Merk (55./FE).

SV Breitenberg - Eintracht Northeim II 6:0 (2:0). - Tore: 1:0 Füllgraf (42.), 2:0 Stein (45.), 3:0 Huch (49.), 4:0/5:0 Freckmann (51./54.), 6:0 Huch (75.).