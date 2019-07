Oberöder Offensive stottert noch

© Per Schröter

© Per Schröter

Engelade – Eher ernüchternd verlief für die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfV Oberode am Sonntag der Ausflug zum Vorbereitungsturnier des SV Engelade/Bilderlahe.

„Ich bin nicht wirklich zufrieden“, meinte Trainerin Vanessa Drüke, nachdem ihr Team von sieben teilnehmenden Mannschaften nur Platz fünf erreicht hatte. Nachdem eine Mannschaft ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt hatte und der Turniermodus in „Jeder gegen Jeden“ geändert worden war, setzte es für die Oberöderinnen zum Auftakt ein 0:1 gegen den VfB Peine. „Das Gegentor fiel nach einem Fehlpass in der Verteidigung und mit dieser unnötigen Niederlage sank auch schon die Stimmung im Team“, berichtete Drüke. Nach einem torlosen Remis gegen den FC Groß Döhren und einem 3:0-Erfolg gegen die JSG Seesen (die Tore erzielten Alina Kahlke, Sophie Börner und Theresa Börner) war man zwar wieder in der Spur, doch nach dem neuerlichen torlosen Remis gegen Gastgeber Engelade/Bilderlahe war der Turniersieg endgültig verspielt. „Danach lief dann nicht mehr viel zusammen“, sah Drüke dann noch zwei 0:1-Niederlagen gegen die SG Wulften/Lindau/Hattorf und den späteren Turniersieger FC Eintracht Northeim II.

„Natürlich kann man bei einer Spieldauer von jeweils einmal 15 Minuten keine allzu großen Erkenntnisse ziehen und wir haben personell auch viel ausprobiert, aber etwas mehr hatte ich mir schon erwartet“, meinte Vanessa Drüke. Besonders bitter sei die Verletzung von Diana Schlicker-Maerz gewesen, die bereits im zweiten Spiel unglücklich auf den Rücken gefallen sei und nicht habe weitermachen können. Zufrieden zeigte sich die Trainerin hingegen mit der Leistung ihrer drei Neuzugänge Finja Schütte (kam aus der eigenen Jugend), Nadine Rüttgerodt und Larissa Göllner (beide reaktiviert). „Alle drei haben ihre Sache gut gemacht“, lobte Drüke. „Und wenn sie im Training weiter so mitziehen wie bisher, könnte alle drei eine Verstärkung für uns sein.“