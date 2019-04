VfV Oberode lässt diesmal nichts zu

© Per Schröter

Moringen – Mit einem völlig überraschenden 3:0 (1:0)-Sieg im Gepäck kehrten am Sonntag die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfV Oberode vom Auswärtsspiel beim SV Moringen nach Hause zurück.

Obwohl beide Teams Tabellennachbarn sind, waren die Gastgeberinnen mit sieben Punkten mehr und somit als klare Favoritinnen in die Partie gegangen. Doch wie schon zuletzt bei der unglücklichen 0:1 gegen Spitzenreiter SVG Göttingen II zeigten die Oberöderinnen auch diesmal von Beginn an eine engagierte und couragierte Leistung. Mit einer gut stehenden Abwehr und einem kompakten Mittelfeld ließen sie die spielerisch besseren Moringerinnen kaum zur Entfaltung kommen, hatten bei einigen Torschüssen aber auch das Glück des Tüchtigen. Vorne setzten Sturmspitze Theresa Börner und Spielmacherin Christina Barke immer wieder gefährliche Nadelstiche. Nachdem Barke ihr Team auf Vorarbeit von Julie Börner in Führung gebracht (18.) und Theresa Börner mit einem sehenswerten Heber aus 25 Metern auf 2:0 erhöht hatte (56.), war es erneut Barke, die mit ihrem zweiten Treffer des Tages alles klar machte (77.).

VfV Oberode: Holzapfel – S. Börner – Schlicker-Maerz, Friedel – Hasani, Wiesner – Löhder, Barke, Menger – T. Börner, J. Börner.

Tore: 0:1 Barke (18.), 0:2 T. Börner (56.), 0:3 Barke (77.).