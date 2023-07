Frauenfußball: SV Anraff startet mit sieben Neuzugängen in die Vorbereitung

Sie alle spielen ab nächster Saison für den SV Anraff: v.l. Sophia Eierdanz, Ilayda Özdemir, Eileen Schiffner, Sarah Achterberg, Sarah Wurscher, Luisa Hinderer und Mia Wagner © Artur schöneburg

Auch die Frauen des Fußball-Verbandsligisten SV Anraff haben mit der Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Dabei konnte die Spielertrainerin Daniela Wende sieben Neuzugänge begrüßen.

Anraff – Mia Wagner (Abwehr), Eileen Schiffner (Mittelfeld/Angriff) und Sarah Wurscher (Mittelfeld) kommen alle drei von A-Ligist SpVgg Zella. Sophie Eierdanz (Mittelfeld) kommt vom zurückgezogenen Kreisoberligisten SV Battenhausen, Ilayda Özdemir (Angriff), Luisa Hinderer (Abwehr) und Sarah Achterberg (Abwehr) rücken aus der eigenen B-Jugend hoch.

„Sarah Achterberg hat letztes Jahr schon in der Reserve unserer Frauen gespielt, weswegen sie schon ein wenig Erfahrung sammeln konnte und einen kleinen Vorsprung gegenüber Illayda Özdemir und Luisa Hinderer hat, um vielleicht in der ersten Mannschaft zu spielen“, so Wende.

Die ehemaligen B-Mädchen sollen anfangs in der Reserve starten, damit sie dort Spielpraxis sammeln. Das gleiche gilt für Sarah Wurscher und Sophia Eierdanz. „Mia und Eileen sind für die Erste eingeplant, weil sie beide schon höhere Ligaerfahrungen bei ihrem alten Vereinen gesammelt haben“, sagt Wende. Eileen Schiffner hat in der Vergangenheit in der Kreisoberliga gespielt und die Abwehrspielerin Mia Wagner in der B-Jugend bei Großenenglis sogar Hessenliga.

Nach dem Verlust ihrer Stürmerin Milena Michel (Umzug), ist Wende froh, dass Schiffner zu ihnen gewechselt ist. „Somit haben wir eine feste und gute Stürmerin für die neue Saison, nachdem uns Milena Michel leider verlassen musste“, sagt sie.

Trainiert wird drei bis vier mal in der Woche inklusive Testspiele. Schwerpunkt der Vorbereitung liegt vor allem auf Ausdauer und Kraft. „Wir haben in der vergangenen Saison gemerkt, dass wir unseren Gegnern meistens durch Ausdauer und Kraft überlegen waren“, erklärt Wende. „Vor allem in der zweiten Halbzeit, haben bei denen die Kräfte nachgelassen, aber wir hatten immer noch die Luft und die Kraft.“

Die Spielertrainerin will auch im Training mit den Spielerinnen viel Neues ausprobieren. „Vor allem was Positionen angeht“, sagt Wende. „Ich möchte mehr Flexibilität reinbringen.“

Das erste Testspiel bestreitet der SV Anraff 5. August beim Hessenligisten SV Gläserzell. (lw)