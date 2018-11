Maximum rausholen

Auf der Zielgeraden vor der Winterpause liegt der Fokus eindeutig auf einem einstelligen Tabellenplatz. Wenn der FSC Lohfelden am Samstag (14.30 Uhr / Kunstrasenplatz in Lahnau-Waldgirmes) auf den SC Waldgirmes trifft, könnten dabei auf alle Fälle Erinnerungen helfen.

Auf der Zielgeraden vor der Winterpause liegt der Fokus eindeutig auf einem einstelligen Tabellenplatz. Wenn der FSC Lohfelden am Samstag (14.30 Uhr / Kunstrasenplatz in Lahnau-Waldgirmes) auf den SC Waldgirmes trifft, könnten dabei auf alle Fälle Erinnerungen helfen. Erinnerungen an das Hinspiel im heimischen Nordhessenstadion, wo am Ende ein 4:0-Sieg stand.

„In der Höhe war der Sieg schon sehr glücklich, da Waldgirmes eigentlich eine offensiv recht starke Mannschaft ist“, sagt Enis Salkovic. Für den Lohfeldener Stürmer geht es am Samstag durchaus auch ein wenig um Wiedergutmachung: „Der Lattenschuss und der verschossene Elfmeter gegen Barockstadt haben mich sehr geärgert. Danach haben mich zwar alle getröstet, aber die Sache ist noch in meinem Kopf“, sagt Salkovic, dessen Trainer aber auch wegen seines weitestgehend kompletten Kaders optimistisch ist: „Die Muster, nach denen wir unsere bisherigen Spiele verloren haben, sind immer die gleichen: entweder haben wir einen Elfer verschossen oder die eigene Führung verspielt“, sagt Alfons Noja, der seine Mannschaft auf Augenhöhe mit den Gastgebern sieht. Die stehen allerdings aktuell auf dem vierten Tabellenplatz der Fußball-Hessenliga, während der FSC momentan auf Platz elf rangiert.

Auf einen Spieler sollten die Lohfeldener allerdings laut Trainer Noja ein Augenmerk haben: „Tolga Duran ist als Spielmacher überragend. Da müssen wir gut aufpassen.“ Ansonsten steht für den FSC-Trainer fest, dass die Chancen genauso genutzt werden sollen wie im Hinspiel – „dann ist auch eine maximale Punkteausbeute möglich.“

Nach der streben auch Moritz Meuser und Torwart Maximilian Zunker. „Ich denke, dass wir uns vor Waldgirmes nicht zu verstecken brauchen. Mit den Mannschaften, die auf den oberen Tabellenplätzen stehen, kommen wir üblicherweise besser zurecht“, sagt Verteidiger Meuser.

Optimistisch ist auch Lohfeldens Maximilian Zunker: „Wenn wir so spielen, wie im Hinspiel, können wir in Waldgirmes auf alle Fälle etwas mitnehmen“, sagt der Torhüter. (sol)