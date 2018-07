FSG Bebra scheitert im Elfmeterschießen

Hersfeld-Rotenburg. Die neue Spielgemeinschaft SG Heenes/Kalkobes steht nach dem 3:2 Sieg gegen die SG Nentershausen/Weißenhasel/Solz im Krombacher Pokalviertelfinale. Die SG Mecklar/Meckbach/Reilos folgte nach einem Krimi.

SG Heenes/Kalkobes - SG Nentershausen/Weißenhasel/Solz 3:2 (1:0).Im umkämpften Spiel kontrollierten die Gastgeber die erste Hälfte und gingen mit einer verdienten Führung in die Pause. Ein spielerisches Highlight war der Treffer zum 2:0 durch Baycan Sahin. Bereits kurz nach seiner Einwechslung misslang es ihm noch, einen Lupfer im gegnerischen Kasten unterzubringen. Der zweite Versuch war dann aber erfolgreich. Nach einer Stunde schien mit dem 3:0 die Vorentscheidung gefallen, doch das 1:3 setzte bei den Gästen noch einmal Kräfte frei. Die Platzherren, nach der Hinausstellung von Philip Lissner in Unterzahl, konnten sich in den letzten 20 Minuten bei ihrem Keeper Antonio Horn bedanken, der mehrfach den Anschlusstreffer verhinderte, dass der doppelte Vorsprung auch in der hektischen Schlussphase hielt. Für das Hauck-Team kam das 2:3 in der Nachspielzeit durch Marius Franz zu spät. Tore:1:0 Heyer (4.), 2:0 Sahhin (51.), 3:0 Noori (60.), 3:1 Bachmann (70.), 3:2 Franz (90.+3). Gelb-Rot: Lissner (74., H/K).

FSG Bebra - SG Mecklar/Meckbach/Reilos 6:7 n.E., (2:2), (2:2), (1:1).Die erste Viertelstunde gehörte den Gästen, was sich auch im Ergebnis niederschlug, wenn auch der Treffer etwas glücklich zu Stande kam. Kristoph Kehls 40-Meter-Schlag aus dem Spiel heraus senkte sich über den zu weit vor dem Tor stehenden Keeper Patrick Jahn in die Maschen. Spätestens mit dem Ausgleich von Bekim Mustafi, der ein Missverständnis in der Abwehr eiskalt ausnutzte, übernahmen die Platzherren das Kommando, ließen aber zu viele Möglichkeiten liegen. Eine feine Einzelleistung von Majed Sello leitete die Führung der Gastgeber durch Martin Silbermann ein. In der Nachspielzeit rettete ein umstrittener Freistoß den Gästen die Verlängerung. Bitter aus Sicht der Heimelf, dass kurz zuvor ein Foul an Mustafi im Strafraum nicht geahndet wurde. Nach torloser Verlängerung ging es ins Elfmeterschießen. Nachdem Nicolai Eichhorn seinen Strafstoß an die Latte gesetzt hatte, nutzte Manuel Horn die Gunst der Stunde und zimmerte das Spielgerät in den Winkel zum umjubelnden Sieg. Tore: 0:1 K. Kehl (13.), 1:1 Mustafi (18.), 2:1 Silbermann (57.), 2:2 Josko Sut (90.+3).

Ein Spiel abgesagt

Das ursprünglich für Samstag vorgesehene Viertelfinalspiel zwischen der SG Wildeck und der SG Festspielstadt/SpVgg. Hersfeld wurde aufgrund von Terminüberschneidungen kurzfristig auf Mittwoch, 9. September, 18 Uhr, verlegt.

Die Partie Kleinensee/Widedershausen gegen Ausbach/Friedewald wird am kommenden Mittwoch um 19 Uhr in Widdershausen angepfiffen. (bt)