FSG Bebra spielt um  Aufstieg in die Gruppenliga, Wildeck muss zittern 

Fußball aktuell HEF-ROF

+ Geschafft: Manuel Schmidt (links) und sein Bruder Marcel freuen sich über die Vizemeisterschaft, die ihre FSG Bebra zur Teilnahme an der Relegation zur Gruppenliga berechtigt - woran das Duo keinen geringen Anteil hat. Foto: Walger

Rotenburg. Die Punkterunde ist vorbei, jetzt gehen einige Fußballteams noch in die Relegation. In der Kreisoberliga hat die SG Wildeck den direkten Klassenerhalt verpasst. Sie muss in der Relegation am Mittwoch zunächst in Heinebach antreten.