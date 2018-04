FSG Bebra unterliegt bei SG Hessen/SpVgg. Hersfeld unglücklich

Fußball aktuell HEF-ROF

+ © Thomas Walger/HNA Erfreut sich stets der vollen Aufmerksamkeit des Gegners: Maxi Weber (helles Trikot), der mit seiner SG Rotenburg/Lispenhausen heute nicht über ein 0:0 gegen die SG Schenklengsfeld/Wippershain/Rotensee hinauskam. Foto: Walger © Thomas Walger/HNA

Rotenburg. Das Gipfeltreffen der Fußball-Kreisoberliga ging an die Hersfelder. Doch es bleibt ein Dreikampf an der Spitze, auch wenn die Bebraner ein wenig Boden verloren haben. Die besten Karten im Titelkampf aber hält der ESV Hönebach, der sich in Dittlofrod 3:1 durchgesetzt hat.