FSV kann Schützenhilfe leisten

Dörnbergs Fußballer erwarten Johannesberg

+ © Hofmeister, Joachim Perfekte Ballführung: Dennis Dauber will nicht nur Akzente im Spielaufbau setzen. © Hofmeister, Joachim

Dörnberg. Der FSV Dörnberg hat am 27. Spieltag der Fußball-Verbandsliga Nord eine schwere Aufgabe vor der Brust. Der Tabellendritte SG Johannesberg ist am Sonntag, 15 Uhr, im Bergstadion zu Gast. Die Gäste haben sich den Durchmarsch in die Hessenliga auf die Fahnen geschrieben.