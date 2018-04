FSV zum Kellerduell nach Bad Soden

Dörnberg beim Tabellennachbarn gefordert

+ © Michl, Reinhard Noch immer verletzt: Auch in Bad Soden wird Dörnberg auf Mittelfeldspieler Fabrice Hansch (links) verzichten müssen. © Michl, Reinhard

Dörnberg. Wenn sich am Samstag, 16.30 Uhr, in der Fußball-Verbandsliga Nord die SG Bad Soden und der FSV Dörnberg auf dem Sportplatz am Bornweg in Bad Soden-Salmünster gegenüber stehen, zählt für beide Mannschaften nur ein Sieg.