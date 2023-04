3:1-Führung binnen zehn Minuten noch verspielt: SG Goddelsheim/Münden unterliegt Gudensberg 3:4

Fußball-Gruppenliga

+ © bb Kopf auf fremder Schulter. Der Goddelsheimer Michael Kuhnhenne (rechts) und Talha Gürbüz (Gudensberg) haben in diesem Duell keinen Blick für Rührseligkeiten. © bb

Zu früh gefreut. Knapp zehn Minuten vor dem Abpfiff der Gruppenligapartie SG Goddelsheim/Münden gegen die FSG Gudensberg begannen die ersten zaghaften Feierlichkeiten für die anschließende Party zum 100. Geburtstag des TSV Münden.

Münden – 3:1 führten die Lichtenfelser zu diesem Zeitpunkt und der Deckel schien schon drauf zu sein auf einem Heimsieg, der die Zweifel am Klassenerhalt ausräumen sollte. Nach Abpfiff war nur noch Enttäuschung in den Gesichtern der SG-Spieler, Trainer und Zuschauer zu erkennen, die Feierlaune war ins Lager der Gäste gewechselt.

Mit versteinerter Miene rang SG-Trainer Jens Fresen nach den passenden Worten. „Eine 3:1 Führung in den letzten zehn Minuten zu verspielen darf uns nicht passieren, zumal drei Standards zu den Gegentreffern führten. So etwas muss eine Mannschaft über die Zeit bringen, egal wie“.

All zu hart wollte der Coach mit seinem dezimierten Team aber nicht ins Gericht gehen, denn er musste die Abwehr in der Schlussphase verletzungsbedingt umstellen und „ vielleicht haben die vielen englischen Wochen heute ihren Tribut gefordert“.

Knackpunkt der Partie war ein Elfmeter

Nicht nur die beiden scheidenden Trainer Fresen und Fröhlich, sondern auch die Mehrzahl der Zuschauer machten den Knackpunkt der Partie in der 80. Minute aus, als Max Steger seinen Gegenspieler im Strafraum foulte. Ein Strafstoß der Marke berechtigt. „Dieser Elfmeter hat dem Spiel eine andere Wendung gegeben, denn danach ist der Glaube und Wille in meinem Team zurückgekehrt“, erklärte FSG-Coach Andre Fröhlich. Sein Kollege Fresen beschreibt das so: „Danach ist das Spiel leider gekippt.“

Dabei begann das „Jubiläumsspiel“ für die Gastgeber optimal. Florian Mitze traf schon in der zweiten Minute zur Führung. Die Antwort der Gäste ließ aber nur fünf Minuten auf sich warten, denn Nick Siebert erzielte das 1:1.

Lichtenfelser spielten lange Zeit sehr effektiv

Die Lichtenfelser spielten weiterhin effektiv und Kevin Vesper brachte in der 19. Minute seine Farben wieder in Front. Bis zur Halbzeit hatten beide Mannschaften noch gute Möglichkeiten zum Torerfolg. Die zahlreichen Zuschauer hatten bis dahin eine gute und kampfbetonte Partie gesehen, wo um jeden Zentimeter Ballbesitz, trotz tiefen Bodens, gekämpft wurde.

Als Stefanos Tziabazidis in der 58. Minute mit einem weiten Schlag Florian Mitze auf die Reise schickte und der mit einem tollen Schuss in den Winkel auf 3:1 stellte, schien der Heimsieg greifbar nah zu sein.

Bis Andrej Lang diesen Foulelfmeter verwandelte und sein Team ebenfalls eine verwandelte Körpersprache auf dem Platz zeigte. Christian Dobler Eggers verwertete einen Eckball per Kopf zum Ausgleich (85.) und in der 89. Minute nutzte Julian Lauterbach einen Freistoß zum Siegtreffer. „Wir sind dafür bekannt, dass wir nach Rückständen eine Partie noch drehen können, aber heute haben wir das Momentum in der Schlussphase gut genutzt“ jubelte Fröhlich.