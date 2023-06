0:3 im Abstiegsfinale: Für den SC Willingen geht es in die Relegation

Von: Manfred Niemeier

Es geht zur Sache: Sebastian Butz vom SC Willingen gerät nach der Attacke von Yannick Broscheit (SG Kleinalmerode) schmerzhaft ins Fliegen. © Artur Worobiow

Nach der 0:3 Niederlage gegen die SG Kleinalmerode im Abstiegsfinale der Fußball-Verbandsliga Nord muss der SC Willingen die Abstiegsrelegation spielen.

Willingen – Die einen konnten ihr Glück nicht fassen, die anderen waren am Boden zerstört. Und die anderen, das waren die Fußballer des SC Willingen. Nach der 0:3 (0:1)-Niederlage am letzten Saisonspieltag der Verbandsliga Nord gegen die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach müssen sie ihren Platz in der Relegation verteidigen.

Die Gewinner feierten ausgelassen den Klassenverbleib. Dritter Direktabsteiger ist der TSV Wabern nach dem 0:4 beim Vizemeister SG Bronnzell.

Zunächst war es angesichts der landesweiten Schweigeminute für den bei einem Turnier in Frankfurt tödlich verletzten Jugendspieler mucksmäuschenstill im Uplandstadion gewesen. Dann sorgten die 400 Zuschauer, davon sicherlich die Hälfte vom Auswärtsteam, beim „Abstiegsfinale“ für eine tolle Atmosphäre.

„Heia SCW, kämpfen & siegen“ stand auf einem Banner, das Spielerfrauen neben der Auswechselbank aufgehängt hatten. Die Willinger, die drei Punkte brauchten, um noch am Gegner vorbeizuziehen, legten auch gleich den Vorwärtsgang ein. Um der Nervosität Herr zu werden, baute sie ihr Spiel ruhig auf mit vielen Pässen über die Abwehr, in der Innenverteidiger Sören Vogel überragte. So dauerte es bis zur 14. Minute, ehe Fynn Butterweck für Gefahr sorgte.

Zwei Minuten später der erste Torjubel nach dem Kopfball von Sebastian Butz, aber Schiedsrichter Lars-Hendrik Köpsel entschied auf Abseits. Wer weiß, wie die Partie gelaufen wäre, wäre Florian Heine kurz darauf nach Steckpass von Butz nicht am Reflex von Keeper Tim Behnke gescheitert (19.). So blieb es beim 0:0, doch ein schlechtes Gefühl für den SCW hatten die wenigsten. „Wir sind gut im Spiel, weiter so“, trieb Mario Emde, zusammen mit Uli Rehbein an der Linie, das Team an. Aber: Vor dem Tor klappte es nicht. Beim Freistoß von Jan-Henrik Vogel, den Heine scharfmachte, stand Behnke parat (32.).

Vom extra-defensiv auftretenden Gegner kam bis dahin nicht viel. „Wir haben uns hinten reingestellt“, machte SG-Trainer Alexander Winter kein Hehl aus seiner Taktik. So mussten die Gastgeber mühsam nach der Lücke im Defensivverbund suchen. Sie fanden sie nicht.

Spätestens in der 36. Minute wurde die Partie noch mehr zur Nervensache. Da köpfte Kevin Hühold aus abseitsverdächtiger Position die Vorarbeit von Rinor Murati über die rechte Seite zur Führung für Klei/Hun/Doh ein. „Die machen aus ihrer ersten Chance gleich ein Tor“, sagte SCW-Sechser Matthias Bott kopfschüttelnd, „das macht es dann auch nicht einfacher.“

Mit frischem Mut und Elan gingen die Willinger die zweite Halbzeit an. „Männer, wir sind noch in der Kabine“, schrie Keeper Behnke seine Vorderleute an, die sich immer tiefer in die eigene Abwehr drängen ließen. Die Heimelf machte also Druck, „aber ohne die nötige Genauigkeit“, wie Trainer Rehbein fand. „Hinten raus“ sei es dann „ein bisschen wild“ geworden. Womöglich wäre die Partie ruhiger verlaufen, wenn Schiedsrichter Köpsel in der 56. Minute beim Foul an Heine Strafstoß gegeben hätte. Eine Fifty-fifty-Entscheidung: Der Unparteiische legte den Tatort 50 Zentimeter vor die Sechszehnmeterlinie; den Freistoß verzog Bott.

„Leute, nicht aufgeben, weiter“, feuerte Mario Emde die Mannschaft an. Diese musste aber aufpassen, nicht den nächsten Treffer zu quittieren. Tormann Florian Bouma verhinderte ihn zwei Mal klasse gegen Murati (77.). Der Ausgleich lag danach nur ein einziges Mal in der Luft – als Jonathan Vach eine Ecke von Butz am langen Pfosten volley über den Kasten setzte (79.). „Richtig klare Sachen hatten wir nicht“, stellte Rehbein richtig fest.

In der Folge wurde es immer hektischer auf dem Platz. Auch weil die Gäste durch Schauspielerei oder mit Aktionen, die ihnen insgesamt fünf Gelbe Karten eintrugen, den Spielfluss ständig unterbrachen.

In der 89. Minute dann der K.o. für den SC Willingen, der längst auf Dreierkette umgestellt hatten. Florian Baldauf erzielte nach einem Konter auf Pass von Thorben Rippel das 2:0 für die SG und ließ in der Nachspielzeit das Tor zum Endstand folgen. „Wir machen aus fünf Chancen, mehr hatten wir wirklich nicht, drei Tore“, staunte selbst Coach Winter über die Effizienz seiner Elf.

„Man kann nicht sagen, dass die bessere Mannschaft gewonnen hat“, befand Uli Rehbein zerknirscht. Und setzte an seinen Kollegen gewandt hinzu: „Ihr könnt jetzt feiern, wir müssen noch ein bisschen was tun.“ Auf ihn und die Seinen wartet Baunatal.

Relegation im Turniermodus

Die Relegation zur Fußball-Verbandsliga Nord wird erstmals in einem kleinen Turniermodus ausgetragen. Am Mittwoch und Samstag wird stehen die Halbfinals im Plan. Zum einen treffen in Hin- und Rückspiel der SC Willingen und Eintracht Baunatal, Vizemeister der Kasseler Gruppenliga 1 aufeinander, zum anderen der KSV Hessen Kassel II als Zweiter der Gruppenliga 2 und der Fuldaer Vize SG Freiensteinau. Die Sieger spielen dann den letzten freien Platz in der Verbandsliga aus. Womöglich sind es sogar zwei Plätze: Das wäre dann der Fall, wenn es die SG Bronnzell in die Hessenliga schafft.