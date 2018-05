Für Dörnberg zählt nur ein Sieg

„Wir werden uns kräftig wehren und alles dafür tun, um die volle Ernte einzufahren“, sagt Trainer Dirk Lotzgeselle vor der Partie am Sonntag, 15 Uhr, gegen den SV Neuhof. Es ist das erste von vier Endspielen des FSV Dörnberg im Kampf um den Klassenverbleib der Fußball-Verbandsliga Nord.

Die Habichtswalder haben keine guten Erinnerungen an die Osthessen. In der Vorrunde zogen sie mit 3:4 den Kürzeren.

Ähnlich ist es dem Aufsteiger am vergangenen Wochenende in Bad Soden ergangen. Dort lag er bis zur Schlussphase mit 3:1 vorne, innerhalb von elf Minuten bekam Dörnberg jedoch von den Sprudelstädtern noch drei Tore eingeschenkt. Durch die Niederlage rutschte der FSV auf den 13. Tabellenplatz und damit auf einen direkten Fahrstuhlplatz in Richtung Gruppenliga ab, wobei das rettende Ufer aber nur zwei Zähler entfernt ist.

Neuhof beobachtet

Dörnberg hat sich den kommenden Gegner beim 2:2-Unentschieden in Sand angeschaut und festgestellt: „Neuhof hat eine gute Leistung gezeigt und verdient einen Punkt entführt“, sagt Lotzgeselle. Neuhof habe eine prima Organisation und Arbeit gegen den Ball. „Wollen wir bestehen, müssen wir griffig und aktiv sein, mit Leidenschaft und viel Mut spielen.“

Fraglich ist der Einsatz von Verteidiger Fabio Welker, Sebastian Plettenberg ist aus dem Kurzurlaub zurück und steht somit zur Verfügung. (zih)