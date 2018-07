Für die Gegner ist Sülbeck/Immensen Titelfavorit

SÜLBECK. Platz drei in der Fußball-Bezirksliga und im Pokalhalbfinale unglücklich erst am späteren Cupgewinner SSV Kästorf gescheitert: Der FC Sülbeck/Immensen hat im zurückliegenden Spieljahr einen Meilenstein in seiner Vereins-Historie gesetzt.

Zwangsläufig werden die Fußballer aus den beiden Ortschaften an der Landesstraße 572 von den Konkurrenten jetzt im Kreis der Titelfavoriten eingestuft.

Verantwortliche, Spieler und die gesamte FC-Familie registrieren das mit Wohlwollen, pflegen sich aber wie gewohnt in Bescheidenheit. „Wir haben eine klasse Saison gespielt. Deshalb werden wir die Erfolgsaussichten jetzt aber nicht höher ansiedeln. Die vergangene Saison wollen wir in unseren Köpfen ausblenden und wieder ganz bei Null anfangen. Dann werden wir sehen, was am Ende dabei herauskommt“, so die Einschätzung von FC-Fachwart Albert Papenberg. Aber einen einstelligen Tabellenrang erwartet das FC-Urgestein schon.

„Manchmal muss ich mich schon kneifen, ob das alles wahr ist“, hatte Trainer Markus Schnepel eine derartige Erfolgsgeschichte in seinem ersten Jahr als verantwortlicher FC-Coach wohl in den kühnsten Träumen nicht erwartet. Für Schnepel hat sich die Mannschaft für ihren große Einsatz verdientermaßen belohnt: „Die Jungs haben sich vom ersten Tag an gequält und immer voll mitgezogen. Da hat mir die Arbeit Riesenspaß gemacht“.

Den gleichen Einsatz wünscht sich der FC-Trainer auch für die kommende Serie: „Natürlich müssen wir jetzt damit leben, viel öfter der Favorit zu sein, aber die Spieler haben ein weiteres Jahr Erfahrung gesammelt und können damit umgehen. Ich bin mir aber bewusst, dass es nicht immer Siege gibt“.

Eines schmerzt beim FC aber: Der Wechsel von Patrick Sieghan zum Landesliga-Aufsteiger Göttingen 05. „Sowohl spielerisch wie menschlich wird uns Patrick fehlen, aber sein Wechsel nach Göttingen ist nachvollziehbar“, bedauert Schnepel.

46 Tore als Referenz

Es gibt aber auch Verstärkung. Mit Kevin Mundt kommt der 46 Mal erfolgreiche Torschützenkönig der Kreisliga und im Mittelfeld erhofft man sich von Henrik Bliedung neue Impulse.

Zudem komplettiert mit Luis Papenberg ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs das „Papenberg-Quartett“ in der FC-Mannschaft. Bevor die intensive Vorbereitung weitergeht, stand eine Hochzeitsfeier an: Am Donnerstag gaben sich Kapitän Philipp Papenberg und seine Ehefrau Liza Marie das Ja-Wort. (osx)