Für die SG Wildeck steht noch ein Hintertürchen offen

Unentschieden wie dieser Zweikampf zwischen Simon Tewes (links) und Wildecks Andy Becker endete auch das Spiel: Für die SGW sind die Chancen auf den Verbleib in der Kreisoberliga durch das 1:1 stark gesunken. Foto: Walger

Richelsdorf. Im Fußball-Relegationssspiel zur Kreisoberliga (KOL) kam die SG Wildeck gegen die SG Ausbach/Friedewald auf eigenem Platz nur zu einem - allerdings gerechten -1:1 (1:1). Das dürfte für die SGW nach der Auftakt-Niederlage in Heinebach zu wenig sein, um in der Kreisoberliga zu bleiben.

Von Burghard Hauptmann

Steigt allerdings Thalau in die Verbandsliga auf und gewinnen die Alheimer am Mittwoch bei Ausbach/Friedewald mit 1:0 oder mindestens zwei Toren Differenz, würden die Wildecker als Relegations-Zweiter trotzdem der KOL erhalten bleiben.

Meik Dickmann, der Trainer André Krämer vertrat, hatte sein Team beim Aufwärmen richtig heiß gemacht. Entsprechend temeramentvoll begannen die Wildecker. Dem torgefährlichen Neuzugang der Gäste, Denis Masic, hatte er Bastian Roth als bissigen Bewacher zugeteilt.

Ein Freistoß von Yannik Rimbach brachte erste Gefahr (7.). Dann setzte Andy Becker zu einem Solo an, seine flache Hereingabe fand den Weg zum ungedeckten Christian Winter, der mühelos zum 1:0 einschob (9.). Die Wildecker wirkten weiterhin kampfeslustiger. Trotzdem kam der A-Liga-Vertreter zu seiner ersten Chance. Nach einer Ecke nahm Manuel Schmidt die Kugel direkt, doch Wildecks Abwehr blockte den Schuss (15.).

Miese Zweikampfbilanz

Gästecoach Martin Stein feuerte sein Team lautstark an. „Wir haben eine Zweikampfbilanz von zehn Prozent. Sammelt euch mal!“, rief er in der 20. Minute aufs Feld.

Nachdem Steffen Rimbachs Flachschuss am langen Eck des Gästekastens vorbeigezischt war (25.), fiel unerwartet der Ausgleich durch Kevin Krauses herrlichen Schuss in den Winkel (27.). Auf der gegenseite verpasste Steffen Rimbach nach Yannik Rimbachs Sturmlauf das 2:1 um Haaresbreite (33.).

Und die Wildecker drückten weiter: Ein Kopfball von Steffen Rimbach verfehlte sein Ziel knapp (37.), dann rasierte die Kugel bei Winters Freistoß den Pfosten (42.).

Ein fußballerischer Leckerbissen war die erste Halbzeit nicht, aber sie war spannend und leidenschaftlich geführt. Was die Gäste drauf haben, zeigten sie erst zu Beginn des zweiten Abschnittes. Zunächst stand Patrick Störl völlig frei, scheiterte aber am glänzenden Wildecker Keeper Nils Freudenberger (46.). Drei Minuten später vernaschte Störl die halbe Wildecker Abwehr, fand aber erneut in Freundenberger seinen Meister (47.). Zwei Minuten später versuchte es Spörl im dritten Privatduell mit Freudenberger mit einem Kopfballlupfer, doch der Schlussmann hatte den Braten gerochen.

Freudenberger hält stark

Nach gut einer Stunde fingen sich die Wildecker wieder. Steffen Rimbach säbelte jedoch nach einem Abwehrfehler in aussichtsreicher Position über den Ball (65.). Vier Minuten später bewahrte Freundenberger seine SGW mit einer Parade bei Masics Freistoß vor einem Rückstand.

In der Folge trugen die Zuschauer Hektik in die Partie, von der sich die Spieler anstecken ließen. Nachdem Andy Becker am Gästekeeper gescheitert war (82.), musste André Veselcic nach wiederholtem Foulspiel mit einer Gelb-Rot vom Platz (83.). Kurz darauf wäre fast die Gästeführung fällig gewesen. Timm Trombach tauchte alleine vor Keeper Freudenberger auf, der klärten konnte (85.). Masics Schuss geriet zu unplatziert (89.). Wegen Reklamierens sah auch noch Wildecks André Kirschke die Ampelkarte (89.).