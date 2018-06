Grebenstein spielt künftig in der Verbandsliga

Vater und Sohnemann: Hannes Drube herzt nach dem 2:0 in Thalau Jörg Drube.

Freudentaumel im Grebensteiner Lager: Der TuSpo hat durch einen 2:0 (1:0)-Sieg beim FSV Thalau den Sprung in die Fußball-Verbandsliga perfekt gemacht.

Die Tore für die Plavcic-Elf schossen Leon Ungewickel (10.) und Erik Maiterth (82.). Gegen 18.50 Uhr am Samstag brachen alle Dämme auf dem Sportplatz im beschaulichen Ort von Ebersburg. „Nie mehr Gruppenliga“, riefen die Grebensteiner Spieler und ihr zahlreicher Anhang. Rund 400 der 3000 Zuschauer kamen aus Grebenstein. „Jetzt lassen wir es richtig krachen“, sagte ein rundum zufriedener Hannes Drube. Ausgelassen tanzten die TuSpo-Spieler erst auf dem Rasen, dann in der Kabine – das Bier floss in Strömen. „Heute wird noch das eine oder andere Getränk zu sich genommen“, verkündete der Kapitän.

Grebenstein beendete die Aufstiegsrunde mit 6 Punkten und 5:1 Toren vor Thalau (3/3:4) und Wabern (0/3:6).