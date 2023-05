Blau-Gelb Korbach kehrt in die Kreisoberliga zurück

Teilen

Da schäumt die Freude über: Torwart Marijan Illic (links) und Johannes Kaschubin feiern in Rhoden ausgelassen den Wiederaufstieg in die Kreisoberliga. © Artur Schöneburg

Dank des 3:0-Erfolgs bei der SG Rhoden/Schmillinghausen hat sich Blau-Gelb Korbach die Vizemeisterschaft in der Waldecker Kreisliga A geholt.

Korbach - Die Mannschaft von Trainer Michael Maron kehrt nach einem Jahr in die Kreisoberliga zurück. Der FSG Buchenberg/Ederbringhausen würde im letzten Spiel selbst ein Sieg beim SV Ittertal nicht mehr helfen, da die Kreisstädter den direkten Vergleich für sich entschieden haben.

In Rhoden fanden die Gastgeber gut ins Spiel, ließen aber in der Anfangsphase zwei gute Torchancen liegen. Das rächte sich in der 11. Minute, als Ömer Tatli die Gäste nach vorne brachte. In der Folge verhinderte SG-Keeper Christian Graute bei zwei weiteren Chancen von Tatli einen noch höheren Rückstand seiner Elf (40., 47.).

Blau Gelb wurde mit zunehmender Spieldauer allerdings immer stärker und dominierte die zweite Halbzeit. Mit einem Doppelschlag sorgten Mert Birinci und Kevin Walger für klare Verhältnisse (60., 63.). Bei der SG war die Luft nun raus, sodass der verdiente Gästesieg nicht mehr in Gefahr geriet. (DW)

Die Gastgeber begannen sehr stark und gingen durch einen Treffer von Jan Wandrei verdient in Führung (11.), die Tobias Becker ausbaute (26.). Innerhalb weniger Minuten aber drehten die Gäste das Spiel. Davin Stadtler (28.), Mohmmad Mohmmad (30.) und Felix Fieseler (34.) trafen zum etwas schmeichelhaften Pausenstand. Nach dem Wechsel verdiente sich die Dreier-SG dank ihrer dominanten Spielweise den Sieg. Es dauerte allerdings bis zur 90. Minute, ehe Julian Fieseler endgültig den Deckel drauf machte. (DW)