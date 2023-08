Testspiel in Landau: Borussia Dortmund will wiederkommen

Wo der BVB auftaucht, sind die Fans nicht weit: Dana Nebel (Landau/Wolfhagen) bedrängt vor Zuschauern in Gelb-Schwarz eine Juniorin der Borussen-U17. © Artur Schöneburg

Die Marke Borussia Dortmund zieht - auch wenn es die neuen U-17-Juniorinnen des Vereins sind. Das Team spielte am Samstag in Landau.

Landau – Als Marco Steinbach weit vor der Anstoßzeit auf den Landauer Sportplatz kam, leuchtete ihm schon ein großes Banner in Gelb-Schwarz entgegen. Fans von Borussia Dortmund hatten es hinter dem oberen Tor am Ballfangzaun aufgehängt. Der Vorsitzende des TSV Landau war freudig verblüfft – und die Unsicherheit, ob es richtig gewesen war, am Samstag des Arolser Viehmarkts ein Spiel gegen die U17-Juniorinnen des BVB zu veranstalten, verflog rasch.

„Ich bin total zufrieden“, sagte Steinbach hinterher. Rund 150 Zuschauer boten dem Vergleich zwischen den Frauen der SG Landau/Wolfhagen und dem neuen B-Mädchenteam des Männerbundesligisten eine sehr ordentliche Kulisse. Der Name zieht offenbar auch beim Mädchenfußball: Selbst aus Essen oder Dortmund kamen Neugierige angereist.

Das recht unterhaltsame Treffen über 80 Minuten gewann der gastgebende Verbandsligist mit 3:0 (1:0). Das erste Tor erzielte Marlina Wachs (36.), nach der Pause legte Melia Wingold einen Doppelpack (53., 66.) nach, sie war eine der vier Spielerinnen aus dem SG-Nachwuchs, die die Landauer Trainer Thomas Günther und Oliver Löwenstein einsetzten.

BVB-Chefcoach Liese: Gelungener Test in angenehmer Atmosphäre

Der SG fehlten einige Stammspielerinnen. das Trainerduo war deshalb ganz zufrieden mit dem ersten Test seines Teams in der Vorbereitung auf die Anfang September beginnende Saison. Sie hätten mit diesem Ergebnis eher nicht gerechnet, sagte Günther nach zwei Wochen Training.

Die erst in diesem Jahr gegründete Dortmunder U17, 21 Spielerinnen zwischen 13 und 16 Jahren plus Trainerteam, war im schwarzen Vereinsbus vom Trainingslager im Uplandstadion angereist. „Die Beine waren noch ein bisschen schwer“, sagte Chefcoach Marc Liesler, war aber von der Leistung angetan. „Meine Mannschaft hätte den Ehrentreffer verdient gehabt.“

Liesler sprach von einem „gelungenen Testspiel in sehr angenehmer Atmosphäre“. Er werde mit seinem Team gern wiederkommen. Auch Marco Steinbach und den TSV würden ein weiteres Gastspiel des BVB im kommenden Jahr freuen. Es wäre das dritte, nachdem im letzten Sommer die Dortmunder Frauen vor rund 500 Zuschauern im Watterstadion vorgespielt hatten. Sie sind mittlerweile in die Landesliga „durchmarschiert“. (mn)