Gruppenliga: SG Bad Wildungen gegen Obermelsungen spät im Glück

Mann des späten Siegtores: Björn Schnedler (SG Bad Wildungen) wird hier vom Obermelsunger Torwart Tom Lohr gestellt. © Artur Schöneburg

Im Duell der Gruppenliga-Aufsteiger hat die SG Bad Wildungen/Friedrichstein den TSV Obermelsungen mit 3:2 (1:1) besiegt. Sie stoppte also ihre kurze Flaute mit zwei Niederlagen in Folge.

Bad Wildungen - „Wir haben heute viel investiert, um die ganz wichtigen drei Punkte zu behalten“, sagte Trainer Jan Leimbach erleichtert. „Trotzdem ist es ärgerlich, dass es zum Schluss noch mal so eng wird, nachdem wir beide Halbzeiten im Griff hatten.“ Er hatte sein Team im Vergleich zum 0:3 in Röllshausen umgestellt. Torhüter Kim Sippel und Petro Kovalchuk, diesmal als Sechser vor der Abwehr, standen wieder in der Startformation.

Beide Teams zeigten Parallelen im Spielaufbau. Trotz der hohen Temperaturen schickten sie ihre schnellen Außenspieler mit langen Diagonalbällen regelmäßig in kraftraubende Laufduelle. Die SG hatte damit zunächst mehr Erfolg.

Mert Eligüzel setzte in der 21. Spielminute Schnedler mit einem langen Ball ein. Obwohl der Angreifer zu weit nach außen geriet und eigentlich aus dem Strafraum herauslief, fuhr ihm Obermelsungens Keeper Tom Lohr in die Parade. Schnedler fiel. Den fälligen Strafstoß verwandelte Abel Pegapgnang ins linke Eck.

Der Ausgleich fiel nur vier Minuten später, kurz nach der von Schiedsrichterin Carolin Lotz anberaumten Trinkpause. Hannes Jacob fand mit einem Diagonalpass Niklas Hruschka, der seinen Gegenspieler aussteigen ließ und querlegte auf Robin Kästner. Dessen Schuss mit der Innenseite versuchte Kim Sippel vergeblich mit dem Fuß abzuwehren.

Leimbachs Umstellung beflügelt die Wildunger Offensive

Die Gäste hätten sogar in Führung gehen können. Benedikt Kaiser verfehlte das Tor mit seinem Fernschuss nur knapp (34.). Dann klärte Sippel gemeinsam mit Johannes Süring vor dem lauernden Umut Demircan (38.).

Nach dem Seitenwechsel stellte Leimbach auf 4-4-2 um und schickte Kovalchuk imit in die Offensive. Diese Mischung von Schnelligkeit und Routine tat der Wildunger Offensive gut . Kovalchuk selbst scheiterte gleich am Pfosten, nachdem er Torwart Lohr gekonnt überlupft hatte (46.). Kevin Wathling vergab den Abpraller aus kurzer Entfernung. Auch Schnedler traf nach schönem Solo aus sieben Metern nur die Latte.

Das 2:1 fiel in der 55. Minute. Luca Witkowski enteilte seinem Gegenspieler und schloss überlegt ins kurze Eck ab. Weitere gute Möglichkeiten zur Entscheidung vergaben Witkowski, Schnedler, Süring mit Volleyschuss und der für Wathling eingewechselte Jonas Hölscher. So kam es, wie von Wildunger Fans befürchtet. Mit einem Sonntagsschuss genau in den Winkel traf der eingewechselte Simon Heimann zum Ausgleich für die Gäste, die sogar auf den Sieg hoffen durften. „Das wäre aber nicht gerecht gewesen. Wir haben verdient verloren, weil wir heute schlecht gespielt haben“, gab Trainer Jonas Jacob fair zu.

Die Niederlage des TSV leitete ein weiter Einwurf von Julian Schneider ein. Der von mehreren Spielern beider Teams bedrängte Torwart Lohr kam nicht an den Ball heran, Schnedler war der Nutznießer und köpfte zum umjubelten Endstand ein. (Martin Rinne)