Korbach punktet mit Einsatz und Beils Doppelpack

Von: Gerhard Menkel

Zweifacher Torschütze für Korbach: Lukas Beil. © Bauschmann

Punktgewinn beim Spitzenreiter: Mit 2:2 (1:1) hat der TSV/FC Korbach beim 1. FC Schwalmstadt einen Zähler geholt.

Ziegenhain -Eine engagierte Leistung der Mannschaft, dazu zwei Tore von Lukas Beil und eine Prise Spielglück führten zum Teilerfolg des heimischen Gruppenligisten. „Ein harterkämpfter Punkt“, so ordnete Elias Mayer, der Sportliche Leiter des TSV/FC, das Resultat ein.

Ganzen Einsatz verlangte nicht nur der 1. FC, sondern auch die Hitze. Die Heimelf ließ den Ball gut laufen, besaß ihn mehr und bestimmte die Partie. Besonders in der ersten Viertelstunde entwickelte sie viel Druck und presste gut, was zu Korbacher Ballverlusten führte. Sören Beckmann im Tor bewährte sich schon in der 3. Minute bei einer Doppelchance der Schwalmstädter.

In der 13. Minute hieß es 1:0. Nach Pfostentreffer verwertete Alexander Müller den Abpraller zur Führung des Favoriten. Die Korbacher spielten nun mit, wenn auch keine großen Möglichkeiten heraus. Zum Ausgleich nutzten sie einen Standard. Kurz nacheinander bekamen sie zwei Freistöße, sie trat Niklas Nowotny und an den zweiten kam Torwart Sacir Nikosevic nicht heran. Der Ball fiel Beil vor die Füße, der zum 1:1 einschob (39.).

Nach der Pause drosselten beide Teams ihr Tempo. Der 1. FC hielt eine Überlegenheit, die in der 57. Minute ins 2:1 mündete. Eine Flanke von der linken Seite kam von der rechten Grundlinie zurück in die Mitte, wo Müller abermals zuschlug.

Das 1:2 warf Korbach nicht aus der Bahn. „Wir haben an uns geglaubt“, sagte Mayer. Die Mannschaft wollte den Punkt – und bekam ihn. Nach klasse Vorarbeit von Jonah Schmincke setzte der eingewechselte Sven Leonhardt bei erster Gelegenheit seinen Versuch zwar vorbei (80.). Fünf Minuten später aber behauptete er sich gegen zwei Schwalmstädter; sein Schuss wurde geblockt, doch den zweiten Ball nutzte Beil zum 2:2. Ein Extralob verdiente sich David Will, der weite Wege ging und zahlreiche Zweikämpfe gewann.