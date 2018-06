VfL Kassel: Aufstieg dank Nachwuchsarbeit 

Nach zwei Jahren in der Fußball-Kreisoberliga steigt der VfL Kassel wieder in die Fußball-Gruppenliga auf, die Klasse die die Kirchditmolder nach ihrem Abstieg vor zwei Jahren verlassen mussten.

Das Fundament

Nach Ende der Saison 2015/16 lag der Senioren-Fußball beim VfL Kassel am Boden. Die Erste stieg sang- und klanglos aus der Gruppenliga ab, und auch die Reserve musste runter in die Kreisliga B. Heute, zwei Jahre später, haben die Verantwortlichen des Klubs daraus gelernt. Zum einen wurde der Kader für die Spielzeit 2016/17 mit einigen erfahrenen Spielern um den heutigen Kapitän Florian Peter, sowie Torjäger Enes Karakuz, vor allem aber mit Talenten aus dem eigenen Nachwuchs zusammengestellt. Zudem begleitete Afewerki Andezion die Abstiegsmannschaft seit der Winterpause. Nach einer lehrreichen ersten Saison in der Kreisoberliga ging man abgeschlagen als Dritter über die Ziellinie.

Die Saison

Besser als die Kirchditmolder kann man eigentlich nicht in eine Saison starten. Mit einem 8:1-Erfolg gegen Aufsteiger CSC 03 II führte der Weg direkt an die Spitze und die wurde bis zum Ende der Spielzeit nicht wieder hergegeben. Nur zweimal bestand die Gefahr als Verlierer den Platz zu verlassen. Beide Partien gegen Vizemeister TSV Wolfsanger endeten Remis.

David Kunz wurde zusammen mit Marco Stanek (Nords- hausen) mit 30 Treffern Torschützenkönig, 123 erzielten Toren standen 24 Gegentreffer gegenüber. Am Ende hatte das Team 13 Punkte Vorsprung vor Verfolger Wolfsanger. Und auch die Zweite wurde Meister der Kreisliga B2 mit einem Torverhältnis von 128:20 und 63 Punkten bei nur einer Niederlage in 24 Saisonspielen.

Die Trainer

Wie eingangs erwähnt, ist Afewerki Andezion schon seit dem Abstiegsjahr 2016 dabei. Andezions Aufgabe war damals vor allem, die jungen Spieler zu motivieren, beim Klub zu bleiben, um nach dem Neuaufbau wieder anzugreifen. Zum Spieljahr 2016/17 gesellte sich wie geplant Thomas Kunze als zweiter Trainer hinzu. Im ersten Jahr mussten die Trainer mit ihren Jungs vor allem in der Rückrunde, als Türkgücü und BC Sport davonzogen, Lehrgeld zahlen. Sie haben daraus gelernt.

„Eine gute Zusammenarbeit der beiden ist schon deshalb gewährleistet, weil man sich seit vielen Jahren kennt und es nur ein gemeinsames Ziel gibt“, sagt der stellvertretende Abteilungsleiter Peter Döhne. Döhne betont zudem, dass auch der Trainer der Reserve, Pascal Krauss, in Planungs- und Trainingsarbeit eingebunden ist.

Die Zukunft

Neben Torjäger David Kunz (OSC Vellmar) werden auch Marcel Eichler (Holzhausen), Jannik Billing und David Haag (beide Studium) den Aufsteiger verlassen. Louis Lengemann steht aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung. Zwei bis drei Neuzugänge werden den Kader ergänzen.

„Wir können keine finanziellen Wagnisse eingehen, glauben aber, dass die Qualität des Teams reicht, um die Gruppenliga zu halten“ ergänzt Döhne.

Trainer Thomas Kunze ergänzt: „Mit Torhüter Loic John (Lohfelden) und Nabil El Hammiri (Bergshausen) stehen zwei Neuzugänge fest. Zwei weitere werden noch folgen.“ Trotz der Abgänge von Leistungsträgern ist dem Coach nicht bange: „Die Mannschaft ist so gefestigt, dass wir das kompensieren können. Mit der Taktik und unserer Fitness können wir positiv in die Zukunft schauen.“