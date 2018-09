Lohfelden feiert späten Sieg gegen Bad Vilbel

Sie blieben geduldig, ließen nicht locker und steigerten sich nach dem Wechsel erheblich. Und belohnten sich spät mit drei Punkten: Die Hessenliga-Fußballer des FSC Lohfelden gewannen ihr Hessenliga-Heimspiel gegen den FV Bad Vilbel mit 2:0 (0:0).

Nach einer Schweigeminute für den am Sonntag verstorbenen Volker Beyer, Vater von FSC-Kapitän Daniel Beyer, der dennoch auf dem Platz stand, sah sich Lohfelden einer schweren Aufgabe gegenüber.

Noch vor wenigen Wochen beim KSV Baunatal boten die Bad Vilbeler ein anderes Bild. Statt nur 0:2 hätten sie auch zweistellig verlieren können. Von Beginn an rissen die Gäste diesmal das Spiel an sich und machten Druck. Oft sahen sich die Lohfeldener in die Defensive gedrängt. Mehrmals zeichnete sich Maximilian Zunker im FSC-Tor aus. Wie in der dritten Minute, als er nach einem Abpraller gegen Krystian Bejic zur Stelle war. Und später bei einem Weitschuss, den er gerade noch über die Latte lenkte (22.).

Im Konter kamen dann auch die Platzherren zu ersten Gelegenheiten. Nach Solo von Roy Keßebohm verfehlte Okan Gül knapp (30.). Dann scheiterte Dominik Schneider an Schlussmann Sadra Sememy (32.). Ebenso erfolglos blieb Nasuf Zukorlic (44.) bei seinem Abschluss.

In der zweiten Hälfte neutralisierten sich beide Teams zunächst gegenseitig. Weiterhin hielten sie das Tempo hoch und setzten auf spielerische Mittel. Weil sie sich dabei wenig Räume ließen, wurde es erst in der 62. Minute wieder gefährlich. Nach einer feinen Kombination hatte Beyer direkt abgezogen, aber Sememy stand richtig. Während die Gäste kaum noch Chancen hatten, legte sich der FSC den Gegner zurecht und traf: Zunächst Maurice Fiolka, der einen Abpraller ins Netz drosch (76.), dann Enis Salkovic (82.) zur Entscheidung.

„Wir wussten genau, was auf uns zukommen würde. Daher sind wir glücklich und stolz, dass wir die Widerstände überwunden und fußballerische Qualität und Mentalität auf den Platz gebracht haben“, sagte FSC-Trainer Alfons Noja.