Derby-Pleite des FSC Lohfelden: Niederlage selbst verschuldet

Allendorf. Der FSC Lohfelden verliert in der Fußball-Hessenliga das Nordhessen-Derby beim bisherigen Tabellenletzten beim FC Ederbergland 0:1.

Eine 0:1 (0:1)-Niederlage brachte Fußball-Hessenligist FSC Lohfelden von seiner Auswärtspartie beim bisherigen Schlusslicht FC Ederbergland mit. Der Sprung ins gesicherte Tabellenmittelfeld wurde damit verpasst. Die Ederbergländer hingegen übergaben die Rote Laterne an die Griesheimer Viktoria. Tatsächlich war mehr drin für Mannschaft von Trainer Alfons Noja. „Die, die heute auf dem Platz standen, waren in der Lage Ederbergland zu schlagen. Wir haben das Spiel selbstverschuldet verloren“, brachte es Noja nach dem Schlusspfiff auf den Punkt. Lohfelden kam ohne den verletzten Vorzeigekämpfer Roy Keßebohm (Meniskusschaden) nur zögerlich ins Spiel.

Um Spielkontrolle bemüht, aber ohne den nötigen Biss im Spiel, wirkte die Mannschaft bisweilen lethargisch und schien auch überrascht mit welchem Engagement die Heimelf zu Werke ging. Noja: „Es war ein sehr enttäuschender erster Durchgang.“ Der FSC fand kein Mittel gegen gut positionierte Ederbergländer in den Strafraum zu gelangen, geschweige denn FCE-Keeper Philipp Hartmann zu ärgern. Es dauerte bis zur 29. Minute, ehe nach Vorarbeit von Nasuf Zurkolic David Lensch einen Meter vor der Torlinie abgeblockt wurde.

Unterdessen mahnte Noja lautstark das mangelnde Zweikampfverhalten seiner Elf an. So kam diese nur selten mit dem agilen Valon Ademi zurecht, der nach 37 Minuten auch das Tor des Tages besorgte. Von Daniel Gora eingesetzt, spielte er Daniel Bayer aus und traf etwas glücklich von der Strafraumgrenze aus zum Tor des Tages.

„Da war gar kein Feuer drin“, bemängelte Roy Keßebohm in der Halbzeit, während Noja seinem Team die nötigen Hinweise für den zweiten Durchgang mit auf den Weg gab. „Es war schwer den Rückstand zu reparieren. Aber wir haben es in der zweiten Halbzeit probiert und hatten auch die entsprechenden Möglichkeiten“, erklärte Noja das, was seine Mannen nach der Pause zeigten. Die FSC-Kicker agierten deutlich laufintensiver und setzte den um gefährliche Konter bemühten FC Ederbergland unter Druck. Noja warf Tjarde Bandowski in den Angriff, der in der 63. Minute am starken Hartmann scheiterte und den möglichen Ausgleich verpasste.

„Dann wäre vielleicht noch mehr drin gewesen“, sagte Noja, der nach der Ampelkarte gegen den Torschützen Ademi (75.) mit ansehen musste, wie konzentriert der FCE alle Bemühungen der Lohfeldener vereitelte, sodass oft nur erfolglose Schüsse aus der zweiten Reihe als Mittel der Wahl blieben.