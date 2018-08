Fußball-Hessenliga: Kassel und Baunatal spielen Unentschieden

Kassel. Keine Siege für die heimischen Fußball-Hessenligisten am Samstag: Der KSV Baunatal trennte sich im Parkstadion 2:2 (1:1) von Rot-Weiss Hadamar. Der KSV Hessen Kassel ließ beim fünften Auswärtsspiel in Folge in Hünfeld erstmals Punkte liegen.

KSV Baunatal

Im Parkstadion erwischte der Gastgeber keinen guten Start. Bereits nach sieben Minuten brachte Jann Bangert Hadamar in Führung. Doch die Baunataler bewiesen Moral. In der 20. Minute war es Nico Schrader, der ein tolles Solo hinlegte und unten links aus spitzem Winkel traf. So ging es in die Pause.

Und aus der kam die Heimmannschaft mit Schwung. Nach einer Ecke erreichte der Ball irgendwie Felix Schäfer, und der schob aus elf Metern unten rechts ein (48.). Die Baunataler hatten die Partie danach eigentlich im Griff, versäumten es aber, die Führung auszubauen. In der 77. Minute verlor Malte Grashoff dann das Spielgerät im Mittelfeld - der folgende Konter führte zum Ausgleich. Erneut Bangert umkurvte Torwart Pascal Bielert und schob ein.

KSV Hessen Kassel

Erstmals in dieser Saison gab der KSV Hessen Punkte ab. Beim fünften Auswärtsspiel in Folge - dieses Mal in Hünfeld - gab es trotz Überlegenheit am Ende nur ein 0:0. Kommenden Freitag steht nun ab 19.30 Uhr das erste Heimspiel der Löwen im Auestadion gegen den FSC Lohfelden an.

FSC Lohfelden

Bevor die Lohfeldener gegen Kassel antreten, müssen sie am Sonntag aber erst noch zuhause gegen Waldgirmes ran. Anpfiff im Nordhessenstadion ist um 15 Uhr.