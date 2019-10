KSV Baunatal will gegen SV Steinbach nachlegen

Baunatal – Nach dem ersten Heimsieg der Saison war die Erleichterung beim KSV Baunatal groß. Zumal der Fußball-Hessenligist beim 1:0-Erfolg das Topteam Eintracht Stadtallendorf besiegte. „Wenn wir das Spiel verloren hätten, wäre der Druck vor dem Spiel gegen Steinbach riesig gewesen“, war KSV-Trainer Tobias Nebe nach der Partie am Mittwochabend aus mehreren Gründen froh über den Sieg. Die Formkurve der Baunataler zeigt nach oben, jetzt wollen sie am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Steinbach (14 Uhr, Parkstadion) nachlegen.

Nebe war vor allem mit der kämpferischen Leistung seines Teams zufrieden. „Die war wieder vorbildlich. Nach dem Tiefpunkt gegen Fernwald hat die Mannschaft in den Spielen in Bad Vilbel, in Eddersheim und gegen Stadtallendorf Charakter gezeigt.“ Und anders als bei der unglücklichen 1:2-Niederlage beim Zweiten Eddersheim hatte der KSV diesmal auch das nötige Quäntchen Glück. In Kurzform: KSV-Torwart Pascal Bielert parierte einen Strafstoß, Rolf Sattorov verwandelte einen Foulelfmeter in der 84. Minute.

Nun müssen die Baunataler gegen den Vorletzten Steinbach aber dieselbe Einstellung zeigen wie gegen die Spitzenteams. Denn in den vergangenen Monaten hat der KSV gerade mit den Mannschaften aus dem Tabellenkeller so seine Probleme. „In der Hessenliga sind alle Spiele eng. Wenn du in einer Partie nur drei Prozent weniger gibst, kann das schon ausreichen, um ein Spiel nicht zu gewinnen“, sagt Dominik Schaumburg, der seit Saisonbeginn der Baunataler Co-Trainer ist. „Wir müssen jetzt gegen Steinbach genauso Vollgas geben und alles reinhauen.“

Durch den 1:0-Erfolg gegen Stadtallendorf sind die Baunataler auf den zehnten Rang geklettert. Allerdings geht es eng zu im Mittelfeld der Tabelle. Den Sechsten KSV Hessen Kassel und den 14. Dietkirchen trennen nur drei Punkte. „Es ist ein richtungsweisendes Spiel“, sagt Schaumburg daher. Mit einem Erfolg gegen Steinbach würde der KSV etwas Luft zwischen sich und die Abstiegsplätze bringen.

Am Sonntag fallen Laurin Unzicker (Hüftprobleme) und Sinan Üstün (Knieprobleme) verletzt aus. Florian Heussner ist beruflich verhindert und Manuel Pforr noch gesperrt. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Nico Möller (Wadenprobleme). Dafür könnte Felix Schäfer in den Kader zurückkehren.