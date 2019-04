Baunataler machen es unnötig spannend

+ © Andreas Fischer Gestolpert, aber nicht gefallen: Baunatals Doppeltorschütze Thomas Müller (rechts) setzt sich gegen Ederberglands Robin Wissemann durch. © Andreas Fischer

In einer Partie, in der der KSV eigentlich einen Kantersieg hätte feiern müssen, zitterte der Fußball-Hessenligist in der verrückten Schlussphase mit drei Toren sogar um den Erfolg.