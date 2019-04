FSC Lohfelden läutet das Ende des Abstiegskampfes ein

Das war ein klares Zeichen. „Salli ist wieder da“, beglückwünschte Mounir Boukhoutta am Samstag seinen Lohfeldener Sturmkollegen Enes Salkovic. Gerade hatte der FSC einen am Ende deutlichen 2:0 (0:0)-Sieg unter Dach und Fach gebracht. Kurz zuvor hatte der 29-jährige Salkovic mit seinem Treffer in der 80. Minute endgültig die Weichen auf Sieg gestellt und damit zugleich den Abschied vom Abstiegskampf eingeläutet.

Dabei begann die Partie zerfahren. Vor allem in der ersten Halbzeit wirkten die Gastgeber nicht nur wegen der Temperaturen wie in Kältestarre. „Hünfeld hat es clever verstanden, im Zentrum immer wieder eine Überzahl herzustellen. Damit sind wir nicht klargekommen“, lieferte Lohfeldens Trainer Alfons Noja nach dem Spiel eine Erklärung für die zwei unterschiedlichen Halbzeiten. In den zweiten 45 Minuten ließ Noja dann als Antwort auf die Hünfelder Taktik nur noch mit einem Stürmer spielen. Fortan bot sich ein komplett anderes Bild auf dem Rasen des Nordhessenstadions.

Der FSC bekam endlich Zugriff auf das Spiel. Waren noch in der ersten Halbzeit nicht genug Impulse aus dem eigenen Zentrum gekommen, um den auf Anspiele wartenden Boukhoutta torgefährlich in Szene zu setzen, gewann die Lohfeldener Offensive jetzt deutlich an Durchschlagskraft. Der auf der Außenbahn unermüdlich arbeitende Nasuf Zukorlic war kaum aufzuhalten und zog immer wieder die volle Aufmerksamkeit der Hünfelder Defensive auf sich. Davon profitierte Okan Gül. Der 26-Jährige dribbelte sich durch die Mitte in den Hünfelder Strafraum (58.) und kam fast unbedrängt zum Schuss. „Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Dann haben wir zum Glück gezeigt, was wir drauf haben“, sagte Gül später.

Das Spiel fand jetzt vorrangig in der Hünfelder Hälfte statt. Und wenn die Gäste mal in die Nähe von FSC-Torwart Maximilian Zunker kamen, fanden Kapitän Roy Keßebohm & Co. in der Lohfeldener Defensive immer die richtige Antwort. Das Signal an den voraussichtlichen Absteiger war jetzt klar: die Kontrolle wird nicht mehr hergegeben.

Als dann der selbst ständig torgefährliche Zukorlic mal wieder auf der rechten Außenbahn nach vorn sprintete, war es soweit. Eine präzise Flanke auf den völlig freien Salkovic, und das Leder fand aus der Nahdistanz seinen Weg ins Hünfelder Tor. Der eingewechselte Stürmer kommentierte seinen Treffer dann entsprechend zufrieden: „Ich habe schon länger kein Tor mehr gemacht. Das war jetzt mal dringend nötig und wichtig für das Selbstbewusstsein.“