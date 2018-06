Español Bebra macht den Aufstieg perfekt

Harte Bandagen: Die Kicker der FSG Heringen (in Weiß) und von Español Bebra schenkten sich auch im Rückspiel nichts.

Heringen. Español Bebra ist zurück in der Fußball-Kreisliga A 1, für die FSG Heringen bleibt ein Hoffnungsschimmer.

Die Spanier gewannen nach dem 1:0 auf eigenem Platz auch das Rückspiel in Heringen. Am Mittwochabend setzten sie sich verdient mit 2:1 (0:0) durch.

Kreis-Fußballwart Karl-Heinz Blumhagen würde den Werratalern gerne einen A-Liga-Platz anbieten. Ob es dazu kommt, hänge noch von verschiedenen Faktoren ab, teilte er auf Anfrage mit. Sein Ziel ist, 15 Mannschaften in der A-Liga zu haben.

Beim zweiten Aufeinandertreffen der Heringer mit Español regierte 20 Minuten lang die Nervosität, dann fingen sich beide Teams. Heringen kam meist über seine starke rechte Seite nach vorn, während der Gast auf seine pfeilschnellen Spitzen setzte: Steinhauer, Fellahoglu und Noori sorgten für viel Wirbel.

Bei der FSG agierte Rückkehrer Christian Brod im Spiel unauffällig, hätte aber gleich dreimal die Führung erzielen können. Zweimal (32., 42.) scheiterte er per Kopf, als Bebras Keeper Christian Spoer schon geschlagen schien; mit dem Pausenpfiff verfehlte sein Distanzschuss das Gehäuse. Dazu kam ein Abseitstor von Claus – und somit ein Chancenplus für Heringen. Español Bebra hatte dem vor dem Pausenpfiff lediglich einen Heber von Noori an die Latte entgegenzusetzen. Steinhauer hatte seinen Sturmkollegen mustergültig bedient.

Doch die Bebraner drückten nach dem Seitenwechsel aufs Tempo – und wurden schnell für ihr Engagement belohnt. Nach einer Ecke von Steinhauer war Juan Butella Amador mit dem Kopf zur Stelle – 0:1 nach 51 Minuten. Pech für die Heringer, dass Iliev im Gegenzug an Spoer scheiterte. Drei Tore musste die FSG nun schießen, um Español noch abzufangen. Sie gab nicht auf - und durfte hoffen, als Waab Michels bediente und der zum 1:1 ausglich (65.). Doch auch diese leise Hoffnung währte nur sechs Minuten. Dann stach die Konterstärke der Bebraner erneut: Noori schickte Steinhauer steil, der umkurvte den weit herausgelaufenen Keeper Lange und lupfte den Ball aus 25 Metern zum 1:2-Endstand ins Netz. Heringen fehlten nun die spielerischen Mittel. Und so durfte Español am Ende jubeln und den verdienten Aufstieg feiern.

Heringen: Lange - Rest (46. Iliev), Zier, Michels, Methner, Reichel, Waab, Ruch (74. Künarsch), Ünal, Schäfer, Brod (78. Strube).

Español: Spoer – Ruppel, Candan, Padilla, Claus (63. Burzilla), Fellahoglu, Ramirez-Jimenez, Butella Amador, Noori (81. Edling), Steinhauer (74. Useini), Hohmann.

SR: Schwarz; Z: 180

Tore: 0:1 Butella Amador (51.), 1:1 Michels (65.), 1:2 Steinhauer (71.).

Von Michael W. Rimkus