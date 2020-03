Oberes Edertal empfängt Rennertehausen/Battenfeld zum Derby

Fußball-Kreisoberliga: Lässt das Wetter Austragung zu?

+ © yje/nh Szene aus dem Hinspiel: Tobias Lindenborn von der SG Oberes Edertal (links) ist vor Ronny Schäfer (Rennertehausen/B.) am Ball. © yje/nh

Reddighausen – Der Restrundenstart in die Fußball-Kreisoberliga Nord hat es aus heimischer Sicht in sich: Denn mit der Partie SG Oberes Edertal gegen SG Rennertehausen/Battenfeld, angesetzt für den kommenden Samstag, 15.30 Uhr, in Reddighausen, steht schon das zweite Kreisderby auf dem Plan.