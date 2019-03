Drei kämpfen um den Titel

Zwei Teams im Titelrennen: In der Partie Hertingshausen gegen Rengershausen stemmen sich Torwart Cedric Götz, Martin Pierog und Christian Döhne (von links) dem Rengershäuser Mikail Koc (blaues Trikot) entgegen.

In der Fußball-Kreisoberliga geht es nach der Winterpause für viele Klubs nicht mehr um Auf- oder Abstieg. Wir beleuchten, für wen die Rest-Saison noch spannend werden könnte.

Das Titelrennen

Angeführt wird die Tabelle von Wintermeister TSV Hertingshausen. Die Baunataler stehen mit 48 Zählern einen Punkt besser da als der BC Sport und vier besser als Tuspo Rengershausen.

Hertingshausen hat eine Top-Vorbereitung absolviert und dabei als Krönung Gruppenligist Felsberg/Lohre/Niedervorschütz mit 5:0 auf die Heimreise geschickt. Alles wäre gut, wären da nicht die Sorgen von Trainer Mario Bierschenk um seine Offensivkräfte. „Maximilian Alter leidet an Pfeifferschem Drüsenfieber und Torjäger Mike Ciba hat wegen Krankheit und kleinerer Blessuren Trainingsrückstand. Dennoch wollen wir nicht jammern und vornmitmischen“, sagt der Coach. Der Spitzenreiter startet gegen die TSG Wilhelmshöhe am Sonntag um 15 Uhr am Werraweg.

Höhepunkt der Vorbereitung des BC Sportwar das Trainingslager in der Türkei, mit dem sich das brüderliche Trainerduo Leon und Leonard Palushaj hochzufrieden zeigte. „Wir konnten die zahlreichen Neuzugänge gut integrieren und vor allem auch im taktischen Bereich arbeiten.“ Und weiter: „Unsere Zielsetzung, bei allem Respekt vor den Kontrahenten, ist der direkte Aufstieg.“

Eher bescheiden gibt sich da Trainer Uli Becker vom Tuspo Rengershausen: „Wir gehen mit unserem Kader nahezu unverändert in die Restrunde. Sicher können wir personell nicht mit den ersten beiden der Tabelle mithalten, doch abgerechnet wird zum Schluss.“ Am Sonntag geht‘s ab 15 Uhr zum Spitzenspiel gegen den BC Sport an die Scharnhorststraße.

Der Abstiegskampf

Drei Teams steht das Wasser derzeit bis zum Hals: Allen voran der Reserve von Gruppenligist TSV Rothwesten. Die Mannschaft verlor in der Winterpause vier Spieler und hat damit personell ein Problem. „Jetzt müssen die Alten ran“, sagt Trainer Andreas Geisler. Damit meint er sich selbst sowie die früheren Mitstreiter Stephan Germerodt oder Lars Nedwig. Zum Start geht es zu Fortuna an den schwarzen Stein.

„Wir werden wohl bis zu Saisonende in dieser misslichen Situation stecken“, will Trainer Matthias Kepper von der SG Söhrewald keineswegs schwarzmalen. Mit der Vorbereitung auf die Partie am Sonntag gegen die Reserve von Verbandsligist CSC 03 zeigte sich der Coach weitestgehend zufrieden. Leider fällt Neuzugang Kevin Ketteritzsch angeschlagen aus.

Letztlich geht die SVH Kassel von Trainer Sebastian Knauf mit großen Sorgen in die Restspielzeit. „Wir haben uns durch zum Teil schwache und unkonzentrierte Leistungen selbst in diese missliche Situation gebracht“, resümiert der Coach. Mit der Vorbereitung zeigte er sich letztlich, auch wenn immer wieder Spieler wegen Krankheit fehlten, zufrieden. Zum Auftakt geht es zu keinem Geringeren als dem letztjährigen Vize-Meister TSV Wolfsanger an die Fuldatalstraße.