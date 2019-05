Feierstimmung in Hertingshausen

Gekämpft bis zum Titelgewinn: Hertingshausens Martin Pierog (links) erzielte den Ausgleich und machte den TSV zum Meister. In dieser Szene liefert er sich einen Zweikampf mit BC-Sports Ebewa-Yam Mimbala. Pascal Theis (rechts) beobachtet die Situation.

Es ist amtlich: Der TSV Hertingshausen ist Meister der Fußball-Kreisoberliga. Dank einer beeindruckenden Aufholjagd im Topspiel gegen den BC Sport holte das Team von Trainer Mario Bierschenk den einen fehlenden Punkt zum Titelgewinn. Die Partie endete 2:2 (1:2).

Eine halbe Stunde lang sah es danach aus, als würde der BC Sport einen auf großen Spielverderber machen. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gäste mit 2:0 und waren damit wieder mittendrin im Titelrennen. Erst traf Ismet Yegül (13.), dann Eser Kazak (19.). Der BC Sport hatte Spiel und Gegner im Griff. Hertingshausen dagegen wirkte extrem nervös, stellenweise sogar ein wenig ängstlich. Kein Wunder: Viel stand auf dem Spiel. Ganz ruhig war es auf dem gut besuchten Hertingshäuser Sportplatz geworden. Von Feierlaune keine Spur. Dann aber kam der Dosenöffner. Dann kam der erste gelungene Spielzug. Dann kam Maik Ciba – und mit ihm die Hoffnung.

Der bis dahin unauffällige TSV-Angreifer kam im Strafraum etwas glücklich an den Ball, fackelte nicht lange und traf flach ins rechte untere Eck (33.). Sein 52. Saisontor! Das wohl wichtigste. Und plötzlich wurde es ganz laut, ein Großteil der Zuschauer flippte förmlich aus. Hertingshausen war wieder da – wieder da im Kampf um die Meisterschaft. Und jetzt war richtig Dampf im Kessel. Es entwickelte sich ein mitreißendes Duell. Der BC Sport führte zur Pause 2:1.

Zu diesem Zeitpunkt wäre die Entscheidung im Meisterschaftsrennen vertagt gewesen. Aber noch waren ja 45 Minuten zu spielen. 45 Minuten Zeit für den TSV, den Ausgleich zu erzielen. Aber die Sportianer kamen druckvoll aus der Kabine. Erst traf Kazak mit einem Freistoß nur die Latte, kurz darauf scheiterte Mirko Tanjic am reaktionsschnellen Cedric Götz im Hertingshäuser Tor.

Entlastung für die Gastgeber gab es meist über Standardsituationen. So auch in 58. Minute: Hendrik Hermkes schlug einen Freistoß auf den zweiten Pfosten, wo Martin Pierog seinem Bewacher entwischte und zum 2:2 einköpfte. Aus Entlastung wurde Befreiung. Und aus Hoffen unter den meisten Zuschauern wurde pure Freude.

Es folgten wütende Angriffe der Gäste, die nun also eine 2:0-Führung verspielt hatten. Cedric Mimbala traf per Kopf nur die Latte – schon das zweite Mal Alu-Pech für den BC Sport. Auf der Gegenseite scheiterte auch Pascal Theis am Querbalken (62.). Die Ereignisse überschlugen sich nun. Jede gelungene Aktion - sei es auch ein Fehler des Gegners - wurde vom Publikum frenetisch gefeiert. Hertingshausen verteidigte mit Mann und Maus dieses Ergebnis, und um 16.49 Uhr war es geschafft.

Der erste Aufstieg in die Gruppenliga seit Vereinsgründung war in trockenen Tüchern. Bei Hertingshausen lagen sie sich alle in den Armen. Trainer Bierschenk sprach kurz nach dem Schlusspfiff von purer Freude. Und die war der gesamten Mannschaft deutlich anzusehen.