Relegationsfinale in Rhoden: Packt Willingen heute auch die Junglöwen?

Von: Gerhard Menkel

Immer auf den einen: Matthias Bott (rechts) bekam auch in Großenritte wieder etwas ab. Hier zeigt Rinur Murati (SG Kleinalmerode) seinem Fuß die Sohle. © Artur Worobiow

32 Partien in der Liga, zwei in der Relegation und jetzt das späte Saisonfinale mit der „Mutter aller Endspiele“: Für seinen Platz in der Verbandsliga geht der SC Willingen den ganz langen Weg.

Rhoden - „Da müssen wir durch“, sagt Trainer Uli Rehbein lapidar. Ob am Ausgang das Happy End wartet oder der KSV Hessen Kassel II im Relegationsfinale heute Abend (19 Uhr) in Rhoden die Upländer doch aus ihrer angestammten Klasse schubst, das ist völlig offen. „Die Chancen stehen fiftyfifty“, glaubt Rehbein.

Was für den SC spricht

Rehbein sagt es so: „Ich bin zuversichtlich, weil wir in den ganzen letzten Spielen ordentlichen bis guten Fußball gespielt haben.“ Die individuellen Fehler hätten, das betont er ein wiederholtes Mal, Punkte und Siege gekostet. „Die haben wir am Samstag ganz gut abgestellt.“

Am Samstag gewann die Mannschaft im Elfmeterschießen das packende Halbfinal-Rückspiel bei Eintracht Baunatal. Sie sei nach dem mit Pech abgegebenen Hinspiel in Großenritte klar besser gewesen, so Rehbein. „Sie hat aber den Sack nicht zugemacht.“ Um die Konsequenzen zu bewältigten, musste sie zusätzlich investieren.

„Was mich beeindruckt hat: Dass sich die Mannschaft nach dem späten Ausgleich (gerechnet auf beide Spiele, Anm. der Redaktion) noch einmal aufgerafft hat, in der Verlängerung überlegen war und im Elfmeterschießen dann Gott sei Dank belohnt worden ist“, sagt der Trainer. Er wähnt den SCW trotz der Spätphase der Spielzeit in einer guten Form. „Ich hoffe, dass wir das wieder auf den Platz bringen.“

Was schwierig ist

Zum Faktor könnte werden, dass der KSV Hessen II gegen Fuldas Vizemeister SG Freiensteinau beim 1:0 und 3:0 weniger geben musste als der SCW. Die Verlängerung in Großenritte „hat uns kräfte- und verletzungsmäßig schon arg zugesetzt“, sagt Rehbein. „Personell sind wir ziemlich am Limit angelangt.“

Matthias Bott ist nach dem Foul von Felix Mertsch (nicht Nicolai Jabornig, wie wir irrtümlich berichtet haben), der den Willinger heftig erwischte, in Behandlung. „Es ist bewundernswert, wie er sich die ganzen Wochen trotz Schmerzen durchgebissen und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Da kann man nur den Hut vor abnehmen“, sagt Rehbein.

Der Trainer hofft inständig, dass Bott heute auflaufen kann. „Mit seiner Erfahrung und Ruhe ist er ein wichtiger Faktor in unserem Spiel.“ Beim lockeren Regenerationstraining am Montag fehlte er.

Heute fehlt ausgerechnet Florian Heine, der die Willinger auch in der Relegation mit wichtigen Treffern versorgt hat. Der Angreifer hat Urlaub gebucht. „Ärgerlich“, sagt Rehbein, der mögliche Relegationstermin sei ja in der Wintervorbereitung kommuniziert worden.

Ansonsten steht der gleiche Kader auf dem Zettel wie in Großenritte. Allerdings weiß Rehbein nicht, ob die Verteidiger Tom Friedrich und Tim Albrecht spielen können, Auf ihrem Wochenplan stehen Prüfungen und eine Präsentation an der Uni. „Das kann bis zum Anpfiff dauern, dass wir da definitiv Bescheid wissen.“ Fehlen sie, wäre es eine schwerwiegende Schwächung für die Willinger Defensive. „Beide haben zuletzt sehr gut gespielt“, so der Trainer.

Was den SCW erwartet

Mario Emde, der heute die Upländer abermals zusammen mit Rehbein coachen wird. hat sich bei Trainern der Gruppenliga 2 ein Bild vom Gegner zu verschaffen versucht. Die U23 hatte am Ende acht Punkte Rückstand auf Meister SV Reichensachsen, der in der entscheidenden Partie am 23. April den Rivalen mit 5:2 entscheidend abblitzen ließ.

Rehbein bekundet ausdrücklich Respekt vor dem mit satter Regional- und Hessenliga-Erfahrung ausgestatteten Offensivmann Sebastian Schmeer. Der 36-Jährige macht nach wie vor seine Tore, mit elf Treffern ist er Nummer drei im internen Ranking der Junglöwen, dabei kam er erst nach der Winterpause vom KSV Baunatal zurück ans Auestadion – ausdrücklich für die Mission Verbandsliga-Comeback.

In den Halbfinals zeigte sich die Mannschaft von Trainer Christian Andrecht nach eher durchwachsenen Leistungen im Ligaendspurt frisch, spielstark und topfit. „Wir wissen, was mit den Willingern auf uns zukommt“, sagt Andrecht. Und: „Alle Spieler sind fit und bereit.“

Und die Fans?

Die Willinger erfuhren in Baunatal nicht die ganz große Fanbegleitung aus der Heimat. Nun sind sie gespannt, wie viele sich heute auf den Weg nach Rhoden machen. Wobei die Partie ihren ganz eigenen Reiz auch für nicht an einen der beteiligten Vereine gebundene Zuschauer hat. Die Junglöwen sahen sich in Freiensteinau von „zahlreich mitgereisten“ Anhängern angefeuert.

Dass das Walmestadion Schauplatz des großen Duells ist, ist kein Zufall – Stefan Bangert Vorsitzender des TV Rhoden, ist auch Torwarttrainer des SCW. Er hatte als möglicher Gastgeber den Hut in den Ring geworfen.

Ein Extralob

Eines wollte Uli Rehbein noch loswerden, bevor sich die Willinger Spieler in die Sommerpause trollen: „ein Riesenlob an die Spieler, die wenig Einsatzminuten hatten“. Er nennt Max Saure, Jan Theiß oder den scheidenden Torwart Michael Schirk. „Sie haben die ganze Zeit voll mitgezogen und die Mannschaft unterstützt. Das ist so nicht alltäglich.“ (mit sbx)