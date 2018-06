FSG Bebra verpasst den Aufstieg durch 1:3-Heimniederlage

Bebra. Als der Schlusspfiff ertönt, sinken viele Bebraer Spieler gleichermaßen enttäuscht wie erschöpft zu Boden. Denn die FSG Bebra verpasste den Aufstieg.

Martin Silbermann legt sich flach auf den Rasen, Manuel und Marcel Schmidt hocken nebeneinander. Nicht weit von ihnen hüpfen die Schlitzerländer im Kreis und bejubeln ihre Rückkehr in die Fußball-Gruppenliga Fulda.

Hätte die FSG Bebra durch einen Sieg oder ein Unentschieden den Aufstieg geschafft, so wäre ein kleines Feuerwerk gezündet worden. Stunden später, als es dunkel war, flogen die Raketen doch noch in den Nachthimmel. „Wir hatten keine Weltuntergangsstimmung“, berichtet FSG-Coach Andreas Gleim.

„Wir haben noch zusammengesessen, geredet und das eine oder andere Bierchen getrunken“, ergänzt Manuel Schmidt, Spieler und Co-Trainer in Personalunion. Um fünf Uhr morgens hätten die letzten dann das Sporthaus verlassen. „Klar, die Mannschaft hätte ihre tolle Saison gerne mit dem Aufstieg gekrönt“, sagt der Routinier.

+ Kein Glück: Dieser Kopfball von Manuel Schmidt landet nur am Außennetz. Foto: Walger

Manuel Schmidt räumt ein, dass mit Schlitzerland das bessere Team verdient gewonnen hat. „Wir konnten nicht umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten von Beginn an draufgehen, kompakt als Team und mit viel Tempo“, sagt er. Aber genau das sei den Gästen gelungen.

Die Ursachenforschung für den enttäuschenden letzten Auftritt in dieser für die FSG so positiv verlaufenen Saison fällt ihm nicht schwer: „Der Druck war extrem hoch.

Vor so einer Kulisse spielst du ja nicht alle Tage. Wir hätten das 0:0 länger halten müssen.“ Doch nach drei Minuten stand es schon 0:1. Einige seiner Nebenleute seien in dieser Situation offenbar überfordert gewesen - und vielleicht auch ein bisschen überrascht von dem starken Auftritt der Schlitzerländer, die gegenüber der Heimniederlage gegen Lütter wie ausgewechselt wirkten und selbstbewusst aufspielten.

Trotzdem kamen die Bebraner hin und wieder zu Chancen - was den Schluss nahelegt, dass sie an einem guten Tag wohl ein ebenbürtiger Gegner gewesen wären.

Doch es wurde für die FSG auch nach dem 1:1 kein guter Tag. „Das 1:2 kam zu schnell“, sagt Manuel Schmidt.

Nun sei es wichtig, die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen. „Die FSG hat durch ihre A- und B-Jugendlichen einen guten Unterbau.“ So soll die A-Jugend künftig das Gros der Reserve bilden. „Aber wir müssen auch versuchen, die erste Mannschaft weiterzuentwickeln. Als Sportler habe ich Ziele“, sagt er - was eigentlich nur heißen kann, dass er mit der FSG auch in der kommenden Saison wieder im Kampf um den Titel mitmischen möchte.