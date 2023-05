Willinger Rumpfelf kämpft CSC 03 Kassel nieder

Von: Manfred Niemeier

Teilen

Willingen - Sandershausen_05.jpg © Artur Worobiow

Versteh einer den SC Willingen. Eine Woche nach der Schmach von Vellmar hat der Verbandsligist den CSC 03 Kassel niedergekämpft - mit wirklich dem letzten Aufgebot.

Willingen – Auf der Auswechselbank der Upländer saßen nur Feldspieler der zweiten Mannschaft. Aber das hielt sie nicht davon ab mit dem 1:0 (0:0) gegen den CSC 03 Kassel ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf zu gewinnen..

„Endlich mal wieder auf Rasen und dann auch noch gewonnen“, strahlte Sebastian Butz, „das ist einfach sehr, sehr schön.“ Der 22-jährige Winterberger war von Rainer Schramme und Uli Rehbein als einzige Spitze aufgeboten worden. Dahinter setzte das Trainerduo ein Fünfer-Mittelfeld vor die Viererkette. „Die Defensivarbeit stand absolut im Vordergrund“, verriet Schramme die taktische Vorgabe.

Lothar Alexi, Trainer des Tabellensechsten, der die Relegation noch nicht ganz abgeschrieben hat, fand die Willinger Herangehensweise „bei deren personeller Situation durchaus legitim“. Fynn Butterweck (Knöchel), Jan-Henrik und Sören Vogel (privat verhindert) standen schon von vornherein nicht auf dem Spielbogen.

Müller und Bott fallen kurzfristig aus

Dann fielen auch noch kurzfristig Sebastian Müller, der einen Polizeieinsatz bei der Regionalliga-Partie von Hessen Kassel hatte, und Matthias Bott aus, der es nicht rechtzeitig von Helgoland zurückschaffte. Glücklicherweise stellte sich Tim Albrecht statt BWL-Vorlesung in den Dienst der Mannschaft. „Das war nicht so einfach, hat sich aber gelohnt“, freute er sich.

Fast wäre den Upländern ein Start nach Maß gelungen, aber Jonathan Vach traf nach einem von Butz eingeleiteten Konter nur die Latte und der Nachschuss von Florian Heine wurde noch zur Ecke geblockt (2.). Nach Ballgewinn schnell nach vorne spielen und den Abschluss suchen, danach noch schneller zurück in die defensive Ordnung, das war die Ansage der Trainer. Sie wurde konsequent beherzigt und stellte die Gäste vor eine nicht lösbare Aufgabe. „Weil wir kein Tempo und keine Passgenauigkeit hatten“, ärgerte sich Alexi schon Mitte der ersten Hälfte.

Hinzu kam, dass das Kasseler Spiel mit den langen Diagonalbällen, meist von Kapitän Christoph Reuter geschlagen, zu durchsichtig war. Nach 15 Minuten musste Florian Bouma mal per Fußabwehr gegen Nico Schrader klären, in der 32. Minute köpfte Reuter ziemlich frei eine Ecke weit drüber. Viel mehr Zug hatte da Vach, der bei zwei Soli über die linke Seite erst knapp verzog (27.) und dann am Fußreflex von Keeper Joshua Wanduch scheiterte (45.+2).

Alexi: Totalausfall auf allen Positionen

Alexi hoffte nach seiner Kabinenansprache auf eine Besserung, wurde aber enttäuscht. „Wir waren auf allen Positionen ein Totalausfall“, musste der CSC-Coach bis zur 86. Minute auf die erste herausgespielte Chance, die Jaroslaw Matys direkt aus 18 Metern vergab, warten.

Selbst das Geschenk von Butz per verunglücktem Rückpass, den Schrader mit der Picke am langen Pfosten vorbeisetzte, nahm seine Elf nicht an (56.). Auf der Gegenseite machte es sein Teamkollege Jan Iksal „besser“, als er eine scharfe Flanke von Tom Friedrich per Flugkopfball ins eigene obere Dreieck setzte (62.).

Mit der gar nicht mal so unverdienten Führung im Rücken rückten die Willinger noch mehr zusammen, feierten sich gegenseitig bei jedem Ballgewinn, um dann auch gute offensive Ansätze zu zeigen. „Die haben nichts Zwingendes“, feuerte Innenverteidiger Nick Bärenfänger seine Mitstreiter vor der Schlussviertelstunde an. „Los, wir müssen es wollen“, forderte Heine, weil längst einige der Akteure, wie die kaum wieder fitten Bärenfänger oder Christian Kuhnhenne, auf Reserve liefen.

Der Torjäger selbst verpasste in der dritten Nachspielminute nach Pass des für den umgeknickten Vach eingewechselten Felix Gierse die Entscheidung. Der gute Schiedsrichter Tim Rüppel (Balhorn) hatte angesichts des immer wieder Zeit von der Uhr nehmen der Platzherren sechs Minuten angezeigt. Die überstanden sie diesmal unbeschadet, anders als im Hinspiel, als auch personell arg geschwächt, in der Schlussminute noch das 2:2 hingenommen werden musste.