Auch in Hundelshausen geht der SC Willingen leer aus

Von: Gerhard Menkel

Das 3:1 für KHD ist unterwegs: Der zweifache Torschütze Florian Baldauf hat freie Bahn, SCW-Torwart Florian Bouma und Jonah Schilling haben das Nachsehen. © Per Schröter

Bisher war der SC Willingen eher eine Mannschaft für die erste Halbzeit. Das stimmt so nicht mehr. Doch auch nach dem Auswärtsspiel gestern Abend steht kein Punkt auf dem Konto.

Hundeshausen - Gegen die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach machte der Fußball-Verbandsligist aus dem Upland Anstalten, einen Rückstand zur Pause auszugleichen. Es gelang nicht, so steht die zweite 1:3 (0:2)-Niederlage nacheinander im Saisonbuch..

„Die zweite Halbzeit war okay“, sagte der Sportliche Leiter Frank Gruber. Die Mannschaft habe Torchancen herausgespielt, es habe ihr aber schließlich das Spielglück gefehlt. Das lässt sich so über den ersten Abschnitt nicht sagen.

Beide Mannschaften waren schwer in die Gänge gekommen. Zunächst traute sich weder die SG noch der SCW ein wenig ins Risiko zu gehen, es war mehr ein Abtasten. Die erste Offensivaktion starteten die Upländer, nach der Ecke von Jan-Henrik Vogel wurde Florian Heine geblockt (13.).

KHD trifft in starker Schlussphase der ersten Halbzeit doppelt

Vier Minuten später bekam Florian Bouma was zu tun, er parierte den Schuss von Kevin Hühold. Beim nächsten Angriff der Gastgeber hatte der SCW-Keeper das Glück, dass Patrick Michel auf der Linie den Ball von Florian Baldauf wegschlug (20.). Unmittelbar davor hatte es Vogel aus 22 Metern vergeblich auf der anderen Seite versucht.

In der spielerisch wenig erbaulichen Partie fehlten den Upländer die wirklich druckvollen Momente. Anders Klei./Hun./Doh. Die SG drehte in den letzten zehn Minuten vor der Pause stärker auf, fand aber auch ein gewisses Entgegenkommen auf der rechten Willingen Abwehrseite. Yannick Broscheit brachte jedenfalls seinen langen Pass bei Rinor Murati an, dessen Flanke Baldauf direkt zum 1:0 verwertete (39.).

In der 45. Minute tankte sich Murati nach einen ähnlichen Angriff gegen drei Willinger durch und zog ab. Bouma war da, zum Nachschuss aber auch Bazzone, und es stand 2:0. Den Zwischenstand fand Frank Gruber nicht mal unverdient, weil der Gegner gegen Ende des ersten Abschnitts stärker geworden war.

Florian Heine gelingt sein erstes Saisontor

Die Gäste rückten das Bild nach Wiederbegin durchaus zurecht. Sie starteten druckvoll in den zweiten Abschnitt, und vor allem Heine bekam nun seine Möglichkeiten. Gleich in der 47. Minute kam er nach Zuspiel von Sebastian Müller zum Abschluss. Beim nächsten Mal rutschte ihm das Zuspiel von Vogel unter der Sohle hindurch (50.) und dann jagte er den Ball aus 16 Metern knapp am Kasten vorbei (62.).

Der Torjäger kam der Sache noch näher, als er nach Müllers Flanke an Tormann Tim Behnke scheiterte (64.). Zwei Minuten darauf stellte Heine den Anschluss her. Nach einem langen Pass von Matthias Bott behielt er vor Behnke die Ruhe und hob den Ball über den Keeper hinweg ins Netz.

Klei./Hun./Doh. machte nun wieder mehr, und Michel verhinderte nach Muratis Hereingabe mit großem Einsatz, dass der Ball zum einschussbereiten Baldauf gelangte (68.). Drei Minuten darauf die Chance für Jonathan Vach zum 2:2 – er jagte den Ball aus sieben Metern knapp vorbei.

Die Willinger monierten wiederholt vergeblich beim Schiedsrichter Zeitschinderei der Gastgeber. „Der Schiedsrichter hätte mindestens zehn Minuten nachspielen lassen müssen, es waren aber nur vier“, ärgerte sich Gruber. Seine Mannschaft hätte freilich zwei Treffer aufholen müssen, denn nach einem langen Einwurf hatte Baldauf aus fünf Metern das 3:1 erzielt (86.). Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim SCW. Ob es irgendwelche Folgen hat, dass KHD einen Spieler einsetzte, der laut Gruber nicht im Spielbericht stand, ist reine Spekulation. (mn)