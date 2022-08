SC Willingen verpasst möglichen Punktgewinn in Dörnberg

Im Bergstadion die erste Saisonniederlage

Unter Druck: Sören Vogel vom SC Willingen (links) klärt gegen den Dörnberger Dennis Dauber.

Der SC Willingen kann beim FSV Dörnberg nicht mehr gewinnen. Zum dritten Mal in den letzten vier Vergleichen im Bergstadion ging der Waldecker Verbandsligist mit dem 1:2 (0:2) am Sonntag als Verlierer vom Kunstrasen.

Dörnberg - In Stein gemeißelt war der erste ertraglose Auftritt der Saison nicht „Mit ein bisschen Glück hätten wir aufgrund der zweiten Halbzeit einen Punkt holen können“, meinte der Sportliche Leiter des SCW, Hubertus Albers.

Trainer Dardan Kodra hatte wie befürchtet auf den angeschlagenen Fynn Butterweck verzichten müssen, und auch Tom Friedrich stand nicht in der Startelf, nahm aber auf der Bank Platz. Die Willinger kamen schwer in die Partie beim neuen Tabellenzweiten. Dörnberg erzeugte großen Druck und erzwang Ballverluste der Gäste im Mittelfeld, dazu holten sich die Platzherren in aller Regel die zweiten Bälle.

„Dörnberg zu Kontern verholfen“

„Wir haben Dörnberg so immer wieder zu schnellen Kontern verholfen“, sagte Albers. Die Gegentore fielen beide auf die gleiche Art und Weise. Beim 1:0 in der 19. Spielminute zog Toni Dombai auf der rechten Seite davon, passte nach innen, wo Florian Müller aus vielleicht sechs, sieben Metern aus der Drehung einnetze.

Beim 2:0 leistete Tobias Gunkel die Vorarbeit, er kam über links. Seine Hereingabe verwertete Torjäger Pascal Kemper trocken (42.). SCW-Torhüter Michael Schirk war bei beiden Gegentoren machtlos. Er habe sein Sache gut gemacht, bescheinigte ihm Albers.

Gegen Dennis Dauber (12.) und Dombai (14.), der zur Pause verletzt ausgewechselt werden musste, vereitelte er gute Einschussmöglichkeiten. Die 2:0-Führung der Dörnberger zur Pause war schließlich völlig verdient.

SC Willingen macht Druck, besitzt aber kaum Torchancen

Mit Wiederbeginn dann bekamen die Willinger mehr Zugriff auf die Partie. Trainer Kodra hatte auf Viererkette umgestellt, den offensiver ausgerichteten Friedrich für Sören Vogel eingewechselt und damit das Offensivspiel belebt. Der Anschlusstreffer fiel bereits sieben Minuten nach der Pause. Tim Albrecht schickte mit einem herrlichen Diagonalpass Florian Heine auf den Weg, der Keeper Nico Bergner mit einem Heber ins lange Eck überlistete. Sein fünftes Saisontor.

Die Upländer übten nun viel Druck auf den FSV aus, drängten die Dörnberger zusehends in die eigene Hälfte und kämpften bis in die Nachspielzeit um jeden Ball. Viele Chancen konnten sich die Gäste aber nicht erarbeiten. Die einzig nennenswerte Ausnahme laut Albers: In der letzten Minute zog Sebastian Müller ab, sein Weitschuss zischte knapp am Kasten vorbei.

Albers" Resümee: „Aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Punkt verdient gewesen.“ FSV-Trainer Tobias Hake gab ihm indirekt recht. Seine Spieler seien mit der taktischen Umstellung des SCW nicht klar gekommen, sagte er. „Es ist uns leider nicht gelungen, wieder zu unserem Spiel zu finden. Ein ruhiges Aufbauspiel hat in der zweiten Hälfte nicht stattgefunden“, analysierte er.

Die Willinger haben nichts davon. Die kommenden zwei Spiele gegen Schlusslicht Lichtenauer FV und den Rang-14. TSG Sandershausen dürften ihnen kurzfristig die Richtung weisen. (mn/hof)