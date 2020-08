2:2 - SSV Nörten verwehrt Eintracht Northeim das Viertelfinale

Fußball Sparkasse Göttingen Cup

Zwei Torschützen unter sich: Nörtens Goalgetter Nils Hillemann (links) traf zum 2:2, Northeims Hendrik Metje glich zuvor zum 1:1 aus.

Viel mehr Freude für den unparteiischen Fußball-Anhänger als das Göttinger Derby am Samstag machte das „Northeimer Derby“ am Sonntag in Nörten. Da war (fast) alles drin, was ein Lokal-Duell ausmacht: Rasse, Tempo (trotz Hitze), Härten, gelbe Karten und auch jede Menge Nickeligkeiten – und obendrein vier Treffer zum 2:2 (1:2)-Endstand.