Abbruch statt langer Pause! Klares Votum der Klubs

+ © Foto: Marco Washausen Bernd Anders, Vorsitzender des Fußballkreises Northeim/Einbeck, bei der Video-Konferenz. © Foto: Marco Washausen

Eineinhalb Stunde dauerte die erste große Videokonferenz in der Geschichte des Fußballkreises Northeim/Einbeck. An deren Ende stand am Montagabend ein klares Ergebnis: Die Klubs sind mehrheitlich dafür, die derzeit unterbrochene Fußballsaison abzubrechen. Sie votierten deutlich gegen den Vorschlag des niedersächsischen Fußballverbandes (NFV), der eine Pause und ein späteres Fortsetzen favorisiert. Dazu Fragen und Antworten.