Brisante Kreisoberliga-Duelle oben und unten

Erster Fußball-Spieltag nach der Winterpause

Tordrang: Nicht verstecken wollen sich die BSA-Angreifer in Großalmerode.

Witzenhausen - Schon der erste Spieltag in der Fußball-Kreisoberliga nach der Winterpause hat es in sich. Das Verfolgerduell zwischen dem FC Großalmerode und der TSG Bad Sooden-Allendorf verspricht Spannung, und am Tabellenende kommt es zum brisanten Kellerduell zwischen der SG Meißner und dem SSV Witzenhausen.