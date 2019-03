Gruppenliga Kassel: FSV Wolfhagen will loslegen

Aufgrund der Wetterverhältnisse fiel die Partie von FSV Wolfhagen gegen die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen ins Wasser. Diesen Sonntag, 15 Uhr, soll es nun aber gegen den TSV Rothwesten losgehen.

FSV-Trainer Halil Inan ist sich allerdings nicht sicher, ob die Begegnung nicht auch abgesagt wird, denn der Rasenplatz in Fuldatal ist durch den Regen der vergangenen Tage aufgeweicht.

Rothwesten hat am Wochenende spielen dürfen und erkämpfte in Reichensachsen ein 1:0. „Das ist natürlich schon ein Vorteil für unseren Gegner, dass er mit einem Erfolgserlebnis das Restprogramm eröffnet hat und wir noch gar nicht gespielt haben“, sagt Inan. Durch den Sieg zog der TSV in der Tabelle an den Wolfhagern vorbei auf Platz zwei.

Im Hinspiel schlugen die Wölfe den TSV locker mit 5:0, das könnte diesmal aber anders sein, denn der Gegner ist mittlerweile in Tritt gekommen. „Rothwesten hat jetzt natürlich auch Wut im Bauch, die Niederlage gegen uns wollen sie nicht auf sich sitzen lassen“, erklärt Inan. Zudem hat sich der Gegner in der Winterpause noch personell verstärkt: Der torgefährliche Sebastian Ullrich ist jetzt wieder Teil des Teams. Inan lobt vor allem die Offensive der Mannschaft, die mit Alexander George, Ullrich Siewert und Nikolaj Eckhardt, der allein schon elfmal traf, besonders stark ist. Nicht umsonst spielte die Mannschaft in der letzten Saison noch eine Liga höher.

Im zuletzt noch so fittem FSV-Team klagen zwei Spieler schon wieder über muskuläre Probleme: Der ewige Pechvogel David Michels und Rafael Gorzel. Ihr Einsatz am Sonntag ist genauso fraglich wie die Austragung der Partie selbst. zis