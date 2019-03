Gruppenliga Kassel: SG Wettesingen/Breuna/O. verliert gehen Türkgücü Kassel

Erzielte sein zentes Saisontor: Rinat Kabykenov von Wettesingen/Breuna/O. brachte seine elf zwar in Führung, doch am Ende verlor die SG gegen Türkgücü, hier eine Szene aus dem Hinspiel mit Atakan Özdemir, mit 1:4.

Der Fußball-Gruppenligist SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen musste sich in seinem ersten Spiel nach der Winterpause beim SV Türkgücü Kassel deutlich mit 1:4 (1:1) geschlagen geben.

Wie kam die SG nach der langen Pause ins Spiel?

Auf dem ungewohnten Kunstrasenplatz machten es die Gäste zunächst recht gut. Bei den spielerisch überlegenen Gastgebern machten sie gut die Räume eng und ließen kaum echte Chancen zu. Zwar konnten sie nach vorne auch kaum etwas Nennenswertes herausspielen, doch dafür nutzten sie eine Standardsituation zur Führung. So setzte Freistoßspezialist Rinat Kabykenov einen Freistoß zur Führung der Gäste ins Dreieck (28.). Diese Führung sollte aber nicht allzu lange halten, denn ausgerechnet nach einem Konter erzielte Emre Bicer den 1:1-Ausgleich (36.).

Ging es in der zweiten Halbzeit für die SG so weiter?

Leider nicht. Die zweite Hälfte begann für den Aufsteiger genau so, wie sie nicht beginnen sollte. Gleich in der 47. Minute spielte Türkgücü einen Ball in die Schnittstelle der Gästeabwehr und nach einem Pass in die Strafraummitte war erneut Emre Bicer zur 2:1-Führung für Türkgücü zur Stelle. Die Gastgeber setzten nach. So spielte ein Türkgücü-Angreifer den heraus eilenden Gästetorhüter Philipp Weymann aus, doch Abwehrchef Marvin Wolff konnte im letzten Moment noch einen weiteren Treffer verhindern (56.). Nach der anschließenden Ecke konnte Weymann den Schuss noch parieren, doch nach der nächsten Ecke traf Memduh Eryilmaz zum 3:1 ins kurze Eck. Eine weitere gute Chance für die schnellen Gastgeber hatte Naci Kara, der von der Strafraumgrenze zur knapp das Tor verfehlte (66.).

Gab es für die SG noch Möglichkeiten?

Die wenigen Möglichkeiten entstanden nach Standardsituationen. So wurde ein Schuss von Oliver Flörke nach einem Freistoß im Strafraum abgeblockt und nach einer Ecke verfehlte Marvin Wolff das Tor (70., 77.).

Passierte in den Schlussminuten noch etwas?

Leider ja, aus Sicht der Gäste. Nach einem Ballverlust an der eigenen Strafraumgrenze traf erneut Eryilmaz zum 4:1-Endstand (85.).

Wie sah der SG-Trainer das Spiel?

Marco Wolff: „Das war trotz der am Ende klaren Niederlage kein so schlechter Auftakt für uns. Wir haben es Türkgücü in der ersten Halbzeit sehr schwer gemacht. Leider waren wir in den ersten 15 Minuten nach der Pause zu unkonzentriert.“